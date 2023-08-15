В Адыгее в результате падения самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка

Адыгея

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/6134
    © Скриншот фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/6134

Глава Адыгеи сообщил о гибели полковника в результате падения учебного самолета

Мурат Кумпилов 15 августа сообщил, что в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.

Как утром писали Юга.ру, учебный самолет Л-39 потерпел крушение, один член экипажа погиб. ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщил, что авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае.

Глава Адыгеи написал, что много лет полковник возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, участвовал в военных операциях в Сирии и Украине.

«Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал Кумпилов.

Напомним, 17 июля недалеко от Ейска в Азовское море упал штурмовик. Его пилот погиб.

Вечером 17 октября 2022 года во дворе девятиэтажного дома в Ейске упал военный самолет СУ-43. Все подробности можно найти здесь.

Авиакатастрофы Авиация Мурат Кумпилов

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В Адыгее в результате падения самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
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