В Адыгее в результате падения самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка

Глава Адыгеи сообщил о гибели полковника в результате падения учебного самолета

Мурат Кумпилов 15 августа сообщил, что в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Как утром писали Юга.ру, учебный самолет Л-39 потерпел крушение, один член экипажа погиб. ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщил, что авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае.

Глава Адыгеи написал, что много лет полковник возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, участвовал в военных операциях в Сирии и Украине.

«Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал Кумпилов.