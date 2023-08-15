В Адыгее в результате падения самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
Глава Адыгеи сообщил о гибели полковника в результате падения учебного самолета
Мурат Кумпилов 15 августа сообщил, что в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.
Как утром писали Юга.ру, учебный самолет Л-39 потерпел крушение, один член экипажа погиб. ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщил, что авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае.
Глава Адыгеи написал, что много лет полковник возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, участвовал в военных операциях в Сирии и Украине.
«Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал Кумпилов.