Экологи заявили в Генпрокуратуру о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wirestock сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock сайта freepik.com

«Экспертный совет по заповедному делу» обратился в Генпрокуратуру. В заявлении экологи рассказали о незаконной вырубке леса и нарушении почвенного покрова

По данным «Экспертного совета по заповедному делу», на одном из участков Краснополянского участкового лесничества незаконно вырубают деревья и уничтожают почвенный покров.

«По данным общедоступной космической съемки, площадь нарушенного почвенного покрова составляет 90 000 кв м. Ущерб, причинённый природным комплексам лишь одним уничтожением почвенного покрова, по предварительному расчёту превышает 1,5 млрд рублей», — сообщили экологи.

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В заявлении в Генпрокуратуру экологи указали, что в соответствии с ФЗ «Об ООПТ» и действующим Положением о Сочинском национальном парке, на его территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам.

«Указанный участок находится в верховьях реки Мзымта, являющейся основным источником водоснабжения Адлерского района города Сочи, и относится к наиболее ценным участкам Сочинского национального парка. Немаловажно,  что данный участок расположен в непосредственной близости от Кавказского государственного природного заповедника, являющегося частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», — пишут экологи.

Экспертный совет просит прокуратуру проверить информацию и принять меры.

Напомним, «Экспертный совет по заповедному делу» объяснил Министерству природы РФ, что грозит Сочинскому нацпарку из-за нового положении о нем.

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Экологи заявили в Генпрокуратуру о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке
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