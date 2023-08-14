Экологи заявили в Генпрокуратуру о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке

«Экспертный совет по заповедному делу» обратился в Генпрокуратуру. В заявлении экологи рассказали о незаконной вырубке леса и нарушении почвенного покрова

«По данным общедоступной космической съемки, площадь нарушенного почвенного покрова составляет 90 000 кв м. Ущерб, причинённый природным комплексам лишь одним уничтожением почвенного покрова, по предварительному расчёту превышает 1,5 млрд рублей», — сообщили экологи.

По данным «Экспертного совета по заповедному делу», на одном из участков Краснополянского участкового лесничества незаконно вырубают деревья и уничтожают почвенный покров.

В заявлении в Генпрокуратуру экологи указали, что в соответствии с ФЗ «Об ООПТ» и действующим Положением о Сочинском национальном парке, на его территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам.

«Указанный участок находится в верховьях реки Мзымта, являющейся основным источником водоснабжения Адлерского района города Сочи, и относится к наиболее ценным участкам Сочинского национального парка. Немаловажно, что данный участок расположен в непосредственной близости от Кавказского государственного природного заповедника, являющегося частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», — пишут экологи.

Экспертный совет просит прокуратуру проверить информацию и принять меры.