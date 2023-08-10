Ученые заявили об угрозе Сочинскому нацпарку. Там уже вырубили 10 га лесов

«Экспертный совет по заповедному делу» объяснил Министерству природы РФ, что грозит Сочинскому нацпарку из-за нового положении о нем

8 августа межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направила обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. В обращении объяснялось, почему проект положения о Сочинском национальном парке нельзя принимать в нынешнем виде. Общественники обосновали свою позицию в заключении. В нем указано, что положение позволит застроить до 20% территории Сочинского нацпарка. По мнению совета, такая застройка угрожает тем участкам хребта Аибга, которые ранее оставались наименее затронуты антропогенным воздействием. Природные ландшафты Аибги — последнее надежное убежище для уникальных, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. Около 200 из них занесено в красные книги РФ и Краснодарского края. «В России нет другого природно-территориального комплекса, равного по числу редких видов и богатству биоразнообразия на столь ограниченной территории. В этой связи вызывают серьезную озабоченность планы дальнейшей экспансии хозяйственного освоения сохранившегося нетронутым сегмента хребта Аибга», — заявили члены «Экспертного совета по заповедному делу».

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Они добавили, что проект положения допускает добычу общераспространенных полезных ископаемых всеми правообладателями земельных участков, в том числе многочисленными арендаторами. Также вопреки требованиям действующего законодательства проект разрешает сплошные санитарные рубки в заповедной и особо охраняемой зонах. Проект позволяет и ряд других видов деятельности, которые нанесут ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира. Все это противоречит поручению президента РФ от 2 января 2017 года № Пр-16 (п. 4), которое призывало минимизировать экологический ущерб при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны. Также проект положения противоречит федеральным законам «Об особо охраняемых природных территориях», «О животном мире», «Об охране окружающей среды» и Лесному кодексу РФ. К тому же реализация положения нарушит международные обязательства РФ, следующие из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

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Совет отметил, что в нацпарке в 1,5 километрах от границ заповедника уже сейчас работает тяжелая техника, которая выкапывает землю и рубит лес. Новым строительством уже фактически уничтожено более 10 га лесов парка. По экспертным оценкам, ущерб нацпарку уже превысил 1,5 млрд рублей. Несмотря на заявление Минприроды, строительство ведется без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Заключение подписали члены-корреспонденты Российской академии наук, заслуженные экологи РФ, профессора, доктора юридических, географических и биологических наук. Также свои подписи под заключением оставили главы Союза охраны птиц России и Русского общества сохранения и изучения птиц, Ассоциации директоров заповедников и национальных парков, Эколого-просветительского центра «Заповедники». «Экспертный совет по заповедному делу» заявил главе Минприроды России о своей готовности предоставить квалифицированных экспертов для доработки проекта положения о Сочинском национальном парке.