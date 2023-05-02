Дагестан готовится к туристическому сезону. Рассказываем, что ждёт гостей республики

В Дагестане готовятся к высокому туристическому сезону. Рассказываем, какие новинки ждут туристов в крепости «Нарын-Кала», национальном парке «Самурский» и на бархане Сарыкум

В Дербентском музее-заповеднике улучшили пропускную способность на территории персидской цитадели «Нарын-Кала». Туристические группы теперь заходят через главные ворота, а выходят — через Западные. Благодаря этому в нижней части крепости не будет пробок и скопления автомобилей.

Кроме того, с июня по сентябрь в выходные дни в «Нарын-Кала» будут проводить театрализованные представления на исторические темы. Туристам покажут сцены из жизни правителей города и бытовые зарисовки древнего Дербента. Также зрители смогут попробовать блюда национальной кухни, для них организуют дегустации.

Ко всему прочему, у гостей республики появится уникальная возможность побывать в подземных водохранилищах VI века в дербентской крепости, посещение которых раньше было запрещено. Появится на территории исторического комплекса и новая фотолокация — гранатовая роща. Для её создания высадили около 300 деревьев.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в 2022 году Дербентский музей-заповедник посетили 620 тыс. туристов. В этом году прогнозируют в три раз больше гостей.

Цитадель «Нарын-Кала» с 2003 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе со среднеперсидского название означает «солнечная крепость». Внутри цитадели сохранились бани, система водоснабжения из керамических труб, а также руины шахского дворца.

К старту туристического сезона обновят пешеходную тропу для подъёма на бархан Сарыкум, который в 2022 году посетили более 220 тыс. человек. Дорогу оснастят специальными карманами для остановок. Также в этом году откроется визит-центр, где туристы смогут ознакомиться с природными достопримечательностями как самого Сарыкума, так и других заповедных локаций.

Сарыкум (в переводе с тюркского языка означает «желтые пески») — самый большой в Европе изолированный песчаный массив, расположенный в Кумторкалинском районе Дагестана. Большую часть фильма «Белое солнце пустыни» снимали на песках бархана Сарыкум — по нему вёл не свой гарем Сухов, и именно там закапывали Саида люди Абдулы.

В национальном парке «Самурский» находится удивительный умеренно-субтропический лиановый лес, в котором растут липы, яблони, грабы, тополя и другие деревья. В этом году на его территории откроется новая экологическая тропа и начнёт работать верёвочный парк.

В Буйнакском районе ремонтируют автомобильную дорогу, ведущую к Сулакскому каньону — смотровой площадке в поселке Дубки и Чиркейской ГЭС. К июлю в эксплуатацию сдадут один из ключевых участков длинной 6 км.

Сулакский каньон — одна из самых популярных туристических локаций Дагестана. За девять месяцев 2019 года там побывало 320 тыс. туристов. Его протяжённость составляет 53 км, а глубина около 1920 метров. Это самый глубокий в Европе и один из глубочайших каньонов в мире. В пределах природного объекта на поверхность выходят отложения мелового, юрского и третичного периодов с древними окаменелостями.

Как писали Юга.ру, туристический поезд «Жемчужина Кавказа» в этом году будет ходить из Москвы со 2 мая. Маршрут объединит Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. За неделю путешественники увидят горы, ущелья, водопады, озёра, термальные источники, древние крепости, побережье Каспийского моря, Эльбрус и многое другое.