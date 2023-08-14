В Краснодаре в августе пройдет гандбольный турнир

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 18 по 20 августа пройдут соревнования в честь 50-летия гандбольного клуба «Кубань»

В дворце спорта «Олимп» с 18 по 20 августа пройдут соревнования в честь 50-летия гандбольного клуба «Кубань».

«Гандбольный клуб «Кубань» и весь южный гандбол по-своему легендарны. Клубы, игроки, тренеры южнороссийских городов внесли наибольший вклад в развитие гандбола в стране. Из 31 чемпионата России 22 выиграли команды Юга, а всего они завоевали 62 из 93 комплектов медалей. Названием турнира мы хотим подчеркнуть особый статус мероприятия, а также сделать его традиционным», — приводит мэрия слова руководителя региональной федерации гандбола Евгения Трефилова.

В соревновании будут участвовать команды суперлиги чемпионата России — московский ЦСКА, «Динамо-Синара» из Волгограда и «Черноморочка» из Новороссийска.

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Программа соревнований:

  • 18 августа в 15:30 ЦСКА сыграет с «Черноморочкой», а в 18:00 «Кубань» с «Динамо-Синара»;
  • 19 августа в 13:30 ЦСКА сразится с «Динамо-Синара», в 16:00 «Кубань» с «Черноморочкой»;
  • 20 августа в 13:30 состоятся поединки «Динамо-Синара» и «Черноморочки», а в 16:00 «Кубани» и ЦСКА.

Как сообщает мэрия Краснодара, 20 августа в 18:00 состоится церемония награждения победителя турнира и лучших игроков.

Напомним, ФК «Краснодар» единолично возглавил Премьер-лигу, подробнее можно прочитать здесь.

Гандбол Краснодар

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