В Краснодаре в августе пройдет гандбольный турнир

В Краснодаре с 18 по 20 августа пройдут соревнования в честь 50-летия гандбольного клуба «Кубань»

В дворце спорта «Олимп» с 18 по 20 августа пройдут соревнования в честь 50-летия гандбольного клуба «Кубань».

«Гандбольный клуб «Кубань» и весь южный гандбол по-своему легендарны. Клубы, игроки, тренеры южнороссийских городов внесли наибольший вклад в развитие гандбола в стране. Из 31 чемпионата России 22 выиграли команды Юга, а всего они завоевали 62 из 93 комплектов медалей. Названием турнира мы хотим подчеркнуть особый статус мероприятия, а также сделать его традиционным», — приводит мэрия слова руководителя региональной федерации гандбола Евгения Трефилова.

В соревновании будут участвовать команды суперлиги чемпионата России — московский ЦСКА, «Динамо-Синара» из Волгограда и «Черноморочка» из Новороссийска.