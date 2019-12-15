Женская сборная России по гандболу впервые за 10 лет завоевала медали на чемпионате мира
Женская сборная России 15 декабря завоевала бронзу чемпионата мира по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в японском Кумамото. Женская сборная России 13 декабря уступила Нидерландам в полуфинале, поэтому 15 декабря встретилась со сборной Норвегии в матче за третье место. Встреча закончилась со счетом 33:28 и россиянки стали бронзовыми призерами соревнований.
Эти медали для российской команды стали первыми за 10 лет, сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.
В финале сыграют сборные Испании и Нидерландов, пишет RT.
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