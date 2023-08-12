В центре Краснодара 13 августа изменится схема движения автобусов и троллейбусов
В Краснодаре автобусы и троллейбусы 38 маршрутов временно изменят схему движения из-за забега в центре города
В Краснодаре 13 августа пройдёт забег в честь юбилея спортивного общества «Динамо». Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте организатора. Старт будет от стадиона «Динамо», дистанция составит 5 км. Для проведения забега ограничат движение транспорта по нескольким участкам улиц с 5:00 до 10:00 утра.
Работа общественного транспорта, который ходит по улицам Северной и Красной, с 7:00 и по мере прохождения участниками дистанции будет приостановлена. Без изменений будут ходить только трамваи.
38 автобусов и троллейбусов временно не будут ездить через центр:
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троллейбус № 10 Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора»;
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троллейбус № 12 Стадион «Кубань» — ул. им Дмитрия Благоева;
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троллейбус № 13Бальнеолечебница — ул. им Дмитрия Благоева;
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троллейбус № 14 Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница;
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троллейбус № 15 Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — ул. Домбайская;
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троллейбус № 21 Бальнеолечебница — ул. Домбайская;
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автобус № 1 Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь»;
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автобус № 2 Бальнеолечебница — ул. им. Валерия Гассия;
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автобус № 2Е Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — троллейбусное депо № 1;
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автобус № 3 Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;
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автобус № 4 Микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» (ул. Западный Обход);
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автобус № 5 ул. Командорская — автовокзал «Южный»;
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автобус № 9 Автовокзал «Южный» — Бальнеолечебница;
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автобус № 10 Комсомольский микрорайон — посёлок 1-е отделение учхоза «Кубань»;
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автобус № 11 Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»;
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автобус № 20 ул. им. Толбухина — ул. им. Героя Владислава Посадского;
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автобус № 21 ул. Уральская — посёлок Краснодарский;
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автобус № 26 Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный»;
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автобус № 29 Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок;
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автобус № 31 Военный городок им. маршала Г. К. Жукова — Гипермаркет «Лента», ул. Восточный Обход;
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автобус № 34 ул. им. Невкипелого — ЖК «Спортивная деревня»;
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автобус № 36 Центральный колхозный рынок — ул. им. Комарова В.М.;
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автобус № 40 Торговый комплекс «Лента» — Бальнеолечебница;
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автобус № 42 Юбилейный микрорайон — ул. Ратной Славы;
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автобус № 45 Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — микрорайон «Губернский»;
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автобус № 52 ул. им. Петра Метальникова — ул. им. Академика Трубилина (КубГАУ) — ул. им. Толбухина;
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автобус № 77 Юбилейный микрорайон — ТРЦ «OZ Mall»;
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автобус № 85 ул. им. Калинина — ул. Тепличная;
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автобус № 90 Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон;
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автобус № 93 ул. им. Валерия Гассия — ул. Командорская;
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автобус № 96 Центральный колхозный рынок — городская психиатрическая больница;
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автобус № 182А Центральный колхозный рынок — посёлок отделения № 2 СКЗНИИС и В;
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автобус № 186Б Центральный колхозный рынок — посёлок Лазурный — посёлок 2-го отделения учхоза «Краснодарское»;
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межмуниципальный автобус № 109 Краснодар, Одесская — Ивановская;
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межмуниципальный автобус № 119 Краснодар, Одесская — Новомышастовская;
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межмуниципальный автобус № 121 Краснодар, Одесская — Осечки;
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межмуниципальный автобус № 201 Краснодар, Кооперативный рынок — Южный;
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межмуниципальный автобус № 777 х. Карла Маркса — аул Новая Адыгея, МЕГА Адыгея.
Напомним, в Краснодаре 12 августа открыли обновленный стадион «Динамо», о его судьбе Юга.ру подробно писали здесь. Спортивный объект закрыли на реконструкцию в 2007 году.
Перед открытием стадиона у входа в сооружение торжественно представили скульптуру первой олимпийской чемпионки Краснодарского края Людмилы Брагиной.