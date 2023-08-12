В центре Краснодара 13 августа изменится схема движения автобусов и троллейбусов

В Краснодаре автобусы и троллейбусы 38 маршрутов временно изменят схему движения из-за забега в центре города

В Краснодаре 13 августа пройдёт забег в честь юбилея спортивного общества «Динамо». Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте организатора. Старт будет от стадиона «Динамо», дистанция составит 5 км. Для проведения забега ограничат движение транспорта по нескольким участкам улиц с 5:00 до 10:00 утра.

Работа общественного транспорта, который ходит по улицам Северной и Красной, с 7:00 и по мере прохождения участниками дистанции будет приостановлена. Без изменений будут ходить только трамваи.

38 автобусов и троллейбусов временно не будут ездить через центр: