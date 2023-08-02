В Краснодаре 12 августа откроют стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет
12 августа стадион «Динамо» снова откроется после реконструкции
Министерство спорта Краснодарского края сообщило, что 12 августа состоится торжественное открытие стадиона «Динамо».
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Напомним, что в комплекс входит трибуна (4-х этажное здание на 3512 мест), открытое спортивное ядро и поля. Также там есть теннисные корты, места для мини-футбола, сектор для прыжков, бега с препятствиями и длинных метаний.
В здании сделали залы для бокса, силовой подготовки, борьбы, метания ядра, игры в волейбол и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, а также помещения медико-восстановительного центра и допинг-контроля.
«Долгожданное открытие стадиона «Динамо» для всех нас является знаменательным событием. Комплекс всегда занимал особое место в спортивной жизни нашего региона, воспитав в своих стенах многих чемпионов. Не сомневаюсь, что обновленный стадион продолжит писать историю «Динамо» и подарит Кубани и нашей стране множество спортсменов», — поделился министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
В день открытия на стадионе в 16:00 начнется фестиваль «Сила в движении и единстве».
В программе:
- работа анимационных и спортивно-развлекательных площадок;
- мини-турниры по воркауту, паркуру, футболу, баскетболу 3х3, теннису;
- показательные тренировки по самбо, дзюдо, рукопашному бою, спортивной борьбе, легкой и тяжелой атлетике, боксу, художественной гимнастике, гандболу, флорболу, регби;
- детский забег на 400 и 800 метров;
- забег на выбывание;
- веселые старты;
- выставка мототехники;
- турниры по фиджитал футболу, баскетболу, танцевальному спорту;
- автограф сессии спортсменов Кубани;
- театрализованная программа с участием хореографических и вокальных коллективов края.
В 17:00 на фестивале представят скульптуру олимпийской чемпионки Кубани Людмилы Брагиной. Она будет украшать вход в стадион.
Также 13 августа в 08:00 состоится краевой забег в 5 км со стартом от стадиона «Динамо».
Ранее Юга.ру писали, что стадион «Динамо» построили в 1932 году. В аварийное состояние он пришел к 2010 году. В 2012 году там началась реконструкция, к 2021 году на нее потратили более 1,6 млрд рублей. Стадион планировали запустить в 2022 году, но потом на него выделили ещё 521 млн рублей.