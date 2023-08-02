В Краснодаре 12 августа откроют стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет

Краснодарский край

Распечатать

  • Стадион «Динамо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион «Динамо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 августа стадион «Динамо» снова откроется после реконструкции

Министерство спорта Краснодарского края сообщило, что 12 августа состоится торжественное открытие стадиона «Динамо». 

Читайте также:

Напомним, что в комплекс входит трибуна (4-х этажное здание на 3512 мест), открытое спортивное ядро и поля. Также там есть теннисные корты, места для мини-футбола, сектор для прыжков, бега с препятствиями и длинных метаний.

В здании сделали залы для бокса, силовой подготовки, борьбы, метания ядра, игры в волейбол и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, а также помещения медико-восстановительного центра и допинг-контроля.

«Долгожданное открытие стадиона «Динамо» для всех нас является знаменательным событием. Комплекс всегда занимал особое место в спортивной жизни нашего региона, воспитав в своих стенах многих чемпионов. Не сомневаюсь, что обновленный стадион продолжит писать историю «Динамо» и подарит Кубани и нашей стране множество спортсменов», — поделился министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В день открытия на стадионе в 16:00 начнется фестиваль «Сила в движении и единстве».

В программе:

  • работа анимационных и спортивно-развлекательных площадок;
  • мини-турниры по воркауту, паркуру, футболу, баскетболу 3х3, теннису;
  • показательные тренировки по самбо, дзюдо, рукопашному бою, спортивной борьбе, легкой и тяжелой атлетике, боксу, художественной гимнастике, гандболу, флорболу, регби;
  • детский забег на 400 и 800 метров;
  • забег на выбывание;
  • веселые старты;
  • выставка мототехники;
  • турниры по фиджитал футболу, баскетболу, танцевальному спорту;
  • автограф сессии спортсменов Кубани;
  • театрализованная программа с участием хореографических и вокальных коллективов края.

В 17:00 на фестивале представят скульптуру олимпийской чемпионки Кубани Людмилы Брагиной. Она будет украшать вход в стадион.

Также 13 августа в 08:00 состоится краевой забег в 5 км со стартом от стадиона «Динамо».


Ранее Юга.ру писали, что стадион «Динамо» построили в 1932 году. В аварийное состояние он пришел к 2010 году. В 2012 году там началась реконструкция, к 2021 году на нее потратили более 1,6 млрд рублей. Стадион планировали запустить в 2022 году, но потом на него выделили ещё 521 млн рублей.

Спорт Стадион «Динамо» Стадионы Футбол

Новости

В Краснодаре 12 августа откроют стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет
Авиарейсы в Китай планируют запустить из Минвод, но не из Сочи. Страна отменила визы для групп из РФ
В Сочи 14 пляжей не прошли проверку безопасности, купаться там запретили
В Краснодаре в День ВДВ отключили фонтаны из-за «профилактических работ»
В Краснодаре пройдут лекции о шизофрении и театральном искусстве
Сезон пробок в Краснодарском крае. На пути к морю снова образовались заторы

Лента новостей

Реклама на сайте