В Краснодаре 12 августа откроют стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет

Напомним, что в комплекс входит трибуна (4-х этажное здание на 3512 мест), открытое спортивное ядро и поля. Также там есть теннисные корты, места для мини-футбола, сектор для прыжков, бега с препятствиями и длинных метаний.

В здании сделали залы для бокса, силовой подготовки, борьбы, метания ядра, игры в волейбол и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, а также помещения медико-восстановительного центра и допинг-контроля.

«Долгожданное открытие стадиона «Динамо» для всех нас является знаменательным событием. Комплекс всегда занимал особое место в спортивной жизни нашего региона, воспитав в своих стенах многих чемпионов. Не сомневаюсь, что обновленный стадион продолжит писать историю «Динамо» и подарит Кубани и нашей стране множество спортсменов», — поделился министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.



В день открытия на стадионе в 16:00 начнется фестиваль «Сила в движении и единстве».



В программе:

работа анимационных и спортивно-развлекательных площадок;

мини-турниры по воркауту, паркуру, футболу, баскетболу 3х3, теннису;

показательные тренировки по самбо, дзюдо, рукопашному бою, спортивной борьбе, легкой и тяжелой атлетике, боксу, художественной гимнастике, гандболу, флорболу, регби;

детский забег на 400 и 800 метров;

забег на выбывание;

веселые старты;

выставка мототехники;

турниры по фиджитал футболу, баскетболу, танцевальному спорту;

автограф сессии спортсменов Кубани;

театрализованная программа с участием хореографических и вокальных коллективов края.

В 17:00 на фестивале представят скульптуру олимпийской чемпионки Кубани Людмилы Брагиной. Она будет украшать вход в стадион.



Также 13 августа в 08:00 состоится краевой забег в 5 км со стартом от стадиона «Динамо».





