В центре Краснодара 13 августа перекроют 14 участков дороги из-за проведения забега

по ул. Красной от ул. Длинной до ул. Офицерской;

по ул. им. Гаврилова от ул. Коммунаров до ул. Красной;

по переулку Курганному от ул. Коммунаров до ул. Красной;

по ул. Шоссе Нефтяников от ул. Офицерской до ул. им. Гаврилова;

по ул. им. Дзержинского от ул. Морской до ул. Шоссе Нефтяников;

по ул. Одессой от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;

по переулку Майорскому от ул. Рашпилевской до ул. Красной;

по ул. Бабушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной;

по ул. им. Хакурате от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по ул. Северной от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина;

по ул. им. Володи Головатого от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;

по ул. им. Калинина от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;

по ул. им. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;