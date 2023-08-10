В центре Краснодара 13 августа перекроют 14 участков дороги из-за проведения забега
В центре Краснодара перекроют участки дорог на время проведения забега
В Краснодаре 13 августа пройдёт забег в честь юбилея спортивного общества «Динамо», сообщает мэрия. Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте организатора. Старт будет от стадиона «Динамо», дистанция составит 5 км. Для проведения забега ограничат движение транспорта по нескольким участкам улиц с 5:00 до 10:00 утра.
Перекроют дорогу:
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по ул. Красной от ул. Длинной до ул. Офицерской;
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по ул. им. Гаврилова от ул. Коммунаров до ул. Красной;
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по переулку Курганному от ул. Коммунаров до ул. Красной;
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по ул. Шоссе Нефтяников от ул. Офицерской до ул. им. Гаврилова;
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по ул. им. Дзержинского от ул. Морской до ул. Шоссе Нефтяников;
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по ул. Одессой от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;
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по переулку Майорскому от ул. Рашпилевской до ул. Красной;
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по ул. Бабушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной;
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по ул. им. Хакурате от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
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по ул. Северной от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина;
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по ул. им. Володи Головатого от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской;
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по ул. им. Калинина от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;
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по ул. им. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров;
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по ул. Красноармейской от ул. Длинной до ул. Кузнечной.
Работа общественного транспорта, который ходит по улицам Северной и Красной, с 7:00 и по мере прохождения участниками дистанции будет приостановлена. Подробно о работе общественного транспорта 13 августа сообщат дополнительно.
Также 12 августа из-за торжественного открытия стадиона «Динамо» ограничат движение транспорта по улице Одесской от Красной до Коммунаров с 5:00 и до 20:00. А с 20:00 11 августа и до окончания мероприятий от машин освободят улицы Красную от Одесской до Гаврилова по четной стороне и улицу Одесскую от Красной до Коммунаров.
Напомним, в Краснодаре 12 августа откроют стадион «Динамо». Объект был закрыт на ремонт больше 10 лет. В день открытия на стадионе в 16:00 начнется фестиваль «Сила в движении и единстве». Программу мы публиковали здесь.