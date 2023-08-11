В Краснодарском крае в выходные прогнозируют дожди, грозу и град

По данным синоптиков, температура воздуха ночью 20-25 °С, днем 27-32 °С. В горах ночью 12-17 °С, а днем 23-28 °С. На Черноморском побережье ночью 22-27 °С, днем 28-33 °С.



Как сообщает центр «Фобос», в Ростове-на-Дону и Сочи в субботу ожидаются грозовые дожди, температура 27-29 °С. В воскресенье в городах без осадков, 29-31 °С. В Краснодаре дождей не ожидается, температура воздуха 29-31 °С.



По данным МЧС Краснодарского края, ночью и утром 12 августа на территории Сочи в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами.



Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 11 августа прогнозировали сильные дожди и смерчи над морем.