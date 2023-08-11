В Краснодарском крае в выходные прогнозируют дожди, грозу и град

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На этих выходных на Кубани на смену жаре придет дождливая погода

В Краснодарском крае 12 августа ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный дождь и град.  Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

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По данным синоптиков, температура воздуха ночью 20-25 °С, днем 27-32 °С. В горах ночью 12-17 °С, а днем 23-28 °С. На Черноморском побережье ночью 22-27 °С, днем 28-33 °С.

Как сообщает центр «Фобос», в Ростове-на-Дону и Сочи в субботу ожидаются грозовые дожди, температура 27-29 °С. В воскресенье в городах без осадков, 29-31 °С. В Краснодаре дождей не ожидается, температура воздуха 29-31 °С.

По данным МЧС Краснодарского края, ночью и утром 12 августа на территории Сочи в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 11 августа прогнозировали сильные дожди и смерчи над морем.

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