В Абинском районе Краснодарского края ввели режим локального ЧС из-за последствий града

Глава Абинского района вечером 10 августа сообщил о введении режима локального ЧС на территории Ольгинского поселения из-за сильного града.

По данным чиновника, пострадали несколько зданий — в детском саду №25 повреждены крыша и окна. В здании школы №32 разбиты плафоны уличного освещения. В хуторах Свободном и Покровском произошли аварии на линиях электропередач, без ресурса остались 348 человек.

Специалисты приступили к оценке ущерба имуществу жителей. Об угрозе возникновения ЧС нужно сообщать по номеру 8(86150)4-14-73.

По данным главы района, пострадали также посевы риса, подсолнечника и плодовые сады.