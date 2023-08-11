В Абинском районе Краснодарского края ввели режим локального ЧС из-за последствий града
На территории Ольгинского поселения Абинского района ввели режим локального ЧС из-за сильного града
Глава Абинского района вечером 10 августа сообщил о введении режима локального ЧС на территории Ольгинского поселения из-за сильного града.
По данным чиновника, пострадали несколько зданий — в детском саду №25 повреждены крыша и окна. В здании школы №32 разбиты плафоны уличного освещения. В хуторах Свободном и Покровском произошли аварии на линиях электропередач, без ресурса остались 348 человек.
Специалисты приступили к оценке ущерба имуществу жителей. Об угрозе возникновения ЧС нужно сообщать по номеру 8(86150)4-14-73.
По данным главы района, пострадали также посевы риса, подсолнечника и плодовые сады.
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