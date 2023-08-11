В Абинском районе Краснодарского края ввели режим локального ЧС из-за последствий града

Краснодарский край

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  • © скриншот фото из телеграм-канала Вячеслава Иванова https://t.me/Ivanov_abinskiy_rajon/3002
    © скриншот фото из телеграм-канала Вячеслава Иванова https://t.me/Ivanov_abinskiy_rajon/3002

На территории Ольгинского поселения Абинского района ввели режим локального ЧС из-за сильного града

Глава Абинского района вечером 10 августа сообщил о введении режима локального ЧС на территории Ольгинского поселения из-за сильного града.

По данным чиновника, пострадали несколько зданий — в детском саду №25 повреждены крыша и окна. В здании школы №32 разбиты плафоны уличного освещения. В хуторах Свободном и Покровском произошли аварии на линиях электропередач, без ресурса остались 348 человек.

Специалисты приступили к оценке ущерба имуществу жителей. Об угрозе возникновения ЧС нужно сообщать по номеру 8(86150)4-14-73.

По данным главы района, пострадали также посевы риса, подсолнечника и плодовые сады.

Напомним, в Мостовском районе 9 августа пошел сильный град размером с куриное яйцо. Там оценивают ущерб, причиненный непогодой, пострадали дома и коммуникации.

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