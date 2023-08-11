В Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди и смерчи

Погода в Краснодарском крае испортится. В Черном море от Анапы до Магри могут образоваться смерчи

В Краснодарском крае 11 августа ожидается переменная облачность. Местами в регионе сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Об этом сообщает ЦГМС края.

Температура воздуха днем 29-34 °С, в восточной половине края 31-36 °С, в юго-восточных предгорных районах 27-32 °С. В горах ночью днем 23-28 °С, а на Черноморском побережье 28-33 °С.

Также с 11 по 12 августа, по данным синоптиков, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над Черным морем.



В Краснодаре 11 августа прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу и сильный дождь. Ветер восточной четверти с переходом на западную 4-9 м/с, временами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха 31-33 °С.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Мостовском районе 9 августа прошел сильный град размером с куриное яйцо. Из-за непогоды там пострадали дома и коммуникации.