В Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди и смерчи

Краснодарский край

Распечатать

  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Погода в Краснодарском крае испортится. В Черном море от Анапы до Магри могут образоваться смерчи

В Краснодарском крае 11 августа ожидается переменная облачность. Местами в регионе сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Об этом сообщает ЦГМС края.

Читайте также:

Температура воздуха днем 29-34 °С, в восточной половине края 31-36 °С, в юго-восточных предгорных районах 27-32 °С. В горах ночью днем 23-28 °С, а на Черноморском побережье 28-33 °С.

Также с 11 по 12 августа, по данным синоптиков, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

В Краснодаре 11 августа прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу и сильный дождь. Ветер восточной четверти с переходом на западную 4-9 м/с, временами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха 31-33 °С.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Мостовском районе 9 августа прошел сильный град размером с куриное яйцо. Из-за непогоды там пострадали дома и коммуникации.

Анапа Краснодар Погода Черное море

Новости

Краснодарский край занял третье место среди регионов России по турпотоку за полугодие — Росстат
В Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди и смерчи
В Абинском районе Краснодарского края ввели режим локального ЧС из-за последствий града
В Ейском районе Краснодарского края состоится фестиваль «Лоза и муза»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком эротический триллер «Основной инстинкт»
В Краснодаре пройдет лекция «Как научиться смешно шутить»

Лента новостей

Рыба с арбузом
Вчера, 14:05
Рыба с арбузом
На гастрофесте в горах Сочи приготовили необычные блюда из местных продуктов
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Вчера, 10:43
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 10 августа
В России вводят цифровой рубль
Вчера, 15:07
В России вводят цифровой рубль
Что это и когда появится в наших кошельках?

Реклама на сайте