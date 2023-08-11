80% работодателей не готовы к четырехдневной рабочей неделе — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

Депутаты Госдумы предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. Аналитики провели опрос, готовы ли компании работать в таком графике

Согласно результатам опроса, лишь 4% из числа респондентов рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 1-3 года. 80% к таким переменам не готовы, еще 16% затруднились ответить.

При этом саму по себе идею перехода на укороченную рабочую неделю поддерживают 81% менеджеров по подбору персонала, против оказались 14%, остальные затруднились ответить.

Если говорить о преимщуестах нового формата для компаний, то 75% работодателей назвали уменьшение выгорания сотрудников, 53% — более эффективное использование трудового времени, 35% — улучшение здоровья сотрудников. В 30% компаний считают, что при четырехдневке подчиненные будут более вовлечены в работу, а 24% — что с таким графиком в фирмах снизится текучесть кадров. Еще 15% считают, что у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации. Лишь 11% опрошенных совершенно не видят преимуществ у короткой рабочей недели.

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Главными недостатками предложенного формата 35% работодателей назвали необходимость снижать зарплату сотрудникам, 28% опрошенных опасаются сокращения производительности, 22% — бюрократических сложностей, 18% — снижение трудовой дисциплины, 15% — риска переработок и быстрого выгорания сотрудников. 14% респондентов полагают, что дополнительный выходной приведет к лени и разгильдяйству сотрудников, 8% — что придется нанимать новых людей, 6% — что из-за этого усилится кадровый голод, такие данные приводит портал hh.ru.

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Опрошенные в Краснодарском крае заявили, что не удовлетворены тем, сколько времени в связи с загруженностью на работе они могут посвящать своим детям. Чтобы исправить положение, жители региона хотели бы перейти на удаленку с гибким графиком, за такие условия высказались 52% респондентов. Гибридный формат работы также с гибким графиком подходит ещё 30%, самозанятость привлекает 22%, а офлайн-работа на территории работодателя с возможностью регулировать своё рабочее время — 18%.

Опрос проводился весной 2023 года
В исследовании участвовали 6000 соискателей со всей России

Как писали Юга.ру, 61% опрошенных жителей Краснодарского края считают, что в их офисы нужно приглашать массажистов.

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