80% работодателей не готовы к четырехдневной рабочей неделе — аналитики

Согласно результатам опроса, лишь 4% из числа респондентов рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 1-3 года. 80% к таким переменам не готовы, еще 16% затруднились ответить.

При этом саму по себе идею перехода на укороченную рабочую неделю поддерживают 81% менеджеров по подбору персонала, против оказались 14%, остальные затруднились ответить.

Если говорить о преимщуестах нового формата для компаний, то 75% работодателей назвали уменьшение выгорания сотрудников, 53% — более эффективное использование трудового времени, 35% — улучшение здоровья сотрудников. В 30% компаний считают, что при четырехдневке подчиненные будут более вовлечены в работу, а 24% — что с таким графиком в фирмах снизится текучесть кадров. Еще 15% считают, что у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации. Лишь 11% опрошенных совершенно не видят преимуществ у короткой рабочей недели.