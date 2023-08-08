61% опрошенных жителей Краснодарского края считают, что в их офисы нужно приглашать массажистов — аналитики

61% опрошенных жителей Краснодарского края признались, что в качестве заботы работодателя об их ментальном и физическом здоровье лучше всего подойдет приглашение в офис массажиста

Такие результаты исследования приводят эксперты сайта hh.ru и компании «Яков и Партнёры». Популярность профессии массажиста подтверждается и другой статистикой. Так, с начала года региональные работодатели разместили более 500 вакансий для представителей данной сферы.

В 47% объявлений опыт не требуется, компании готовы принять начинающих специалистов. Главное условие — наличие среднего медицинского образования и/или сертификата «Медицинский массаж». В 37% предложений требуется опыт от одного до трех лет, в 14% — от трех до шести лет и только 2% работодателей будут рассматривать кандидатов с опытом более шести лет.