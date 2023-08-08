61% опрошенных жителей Краснодарского края считают, что в их офисы нужно приглашать массажистов — аналитики
61% опрошенных жителей Краснодарского края признались, что в качестве заботы работодателя об их ментальном и физическом здоровье лучше всего подойдет приглашение в офис массажиста
Такие результаты исследования приводят эксперты сайта hh.ru и компании «Яков и Партнёры». Популярность профессии массажиста подтверждается и другой статистикой. Так, с начала года региональные работодатели разместили более 500 вакансий для представителей данной сферы.
В 47% объявлений опыт не требуется, компании готовы принять начинающих специалистов. Главное условие — наличие среднего медицинского образования и/или сертификата «Медицинский массаж». В 37% предложений требуется опыт от одного до трех лет, в 14% — от трех до шести лет и только 2% работодателей будут рассматривать кандидатов с опытом более шести лет.
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Чтобы занять вакантное место, соискателям нужно знание анатомии и владение различными техниками массажа — классической, антицеллюлитной, спортивной, силовой, глуботканной, лимфодренажной. Приветствуется и умение делать массаж лица, а также опыт в коррекции фигуры. В большинстве вакансий запрашивают коммуникабельность, поставленную речь и умение поддержать беседу с клиентом, клиентоориентированность и доброжелательность.
Минимальная оплата труда массажиста в Краснодарском крае составляет 25-33 тыс. рублей. В Сочи сейчас открыта вакансия с зарплатой от 100 до 150 тыс. рублей. В Геленджике ищут сотрудника в команду нового пятизвёздочного отеля с зарплатой от 80 тыс. рублей, питанием и проживанием.
Опрос проводился в январе 2023 года
В исследовании участвовали 7 тыс. 300 соискателей со всей России