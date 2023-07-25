Краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров — SuperJob
Результаты опроса показали, что краснодарцы считают самыми переоцененными сферами деятельности работу депутатов, госслужащих и менеджеров
Зарплаты депутатов считают неоправданно высокими 21% краснодарцев. На втором месте — госслужащие (15%), а на третьем — менеджеры в различных отраслях (13%). В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 250 человек.
Не хочешь, а придется:
По мнению опрошенных, слишком много зарабатывают руководители (10%) и айтишники (7%), а 5% считают большими доходы футболистов. О высоких гонорарах артистов рассказали 4%, о доходах блогеров — 2%.
Еще 10% краснодарцев назвали другие переоцененные, по их мнению, профессии: банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи.
Также 3% опрошенных упомянули, что любой труд должен хорошо оплачиваться.
О неоправданно высоких зарплатах чиновников, руководителей и айтишников больше рассказали мужчины, а женщины — о доходах футболистов и блогеров.
Как сообщали ранее Юга.ру, четырем из десяти краснодарцев снится их работа.