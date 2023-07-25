Краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров — SuperJob

Краснодарский край

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  • © Фото Joergelman с сайта pixabay.com
    © Фото Joergelman с сайта pixabay.com

Результаты опроса показали, что краснодарцы считают самыми переоцененными сферами деятельности работу депутатов, госслужащих и менеджеров

Зарплаты депутатов считают неоправданно высокими 21% краснодарцев. На втором месте — госслужащие (15%), а на третьем — менеджеры в различных отраслях (13%). В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 250 человек.

Не хочешь, а придется:

По мнению опрошенных, слишком много зарабатывают руководители (10%) и айтишники (7%), а 5% считают большими доходы футболистов. О высоких гонорарах артистов рассказали 4%, о доходах блогеров — 2%.

Еще 10% краснодарцев назвали другие переоцененные, по их мнению, профессии: банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи.

Также 3% опрошенных упомянули, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

О неоправданно высоких зарплатах чиновников, руководителей и айтишников больше рассказали мужчины, а женщины — о доходах футболистов и блогеров.

Как сообщали ранее Юга.ру, четырем из десяти краснодарцев снится их работа.

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Краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров — SuperJob
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