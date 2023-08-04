Более половины краснодарцев начинают работать раньше 18 лет — аналитики
В Краснодаре 54% жителей начинают работать в 17 лет или раньше
Еще 25% краснодарцев устраиваются на первую работу в 18-20 лет, а 20% — в 21 год или позже. Опрос проводили аналитики «Росгосстраха» и hh.ru с 9 по 14 июня среди 2849 российских соискателей.
По данным опроса, среди несовершеннолетних мужчины начинали работать чаще женщин (60% против 46%). Большинство из них работали в областях «туризм, гостиницы и рестораны» и «рабочий персонал».
Респонденты назвали следующие причины трудоустройства раньше 18 лет:
- ради финансовой независимости — 67%;
- с пользой проводить личное время — 38%;
- накопить деньги — 23%;
- помочь родителям — 12%;
- содержать себя — 10%.
Большинство родителей поддержали молодых краснодарцев в этом решении (87%), а 10% отнеслись нейтрально.
42% респондентов считают, что работа до 20 лет не повлияла на их нынешний уровень дохода, 58% — противоположного мнения. Больше всего о таком рассказали соискатели в профобластях «юриспруденция», «высший и средний менеджмент» и «туризм, гостиницы и рестораны».
Около трети краснодарцев на первой работе столкнулись со следующими трудностями:
- негативное отношение со стороны начальства или коллег — 11%;
- выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 11%;
- описание вакансии разошлось с реальностью — 7%;
- пришлось выбирать между работой и учебой — 7%.
Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров.