Более половины краснодарцев начинают работать раньше 18 лет — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Press Foto, freepik.com
    © Фото Press Foto, freepik.com

В Краснодаре 54% жителей начинают работать в 17 лет или раньше

Еще 25% краснодарцев устраиваются на первую работу в 18-20 лет, а 20% — в 21 год или позже. Опрос проводили  аналитики «Росгосстраха» и hh.ru с 9 по 14 июня среди 2849 российских соискателей.

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По данным опроса, среди несовершеннолетних мужчины начинали работать чаще женщин (60% против 46%). Большинство из них работали в областях «туризм, гостиницы и рестораны» и «рабочий персонал».

Респонденты назвали следующие причины трудоустройства раньше 18 лет:

  • ради финансовой независимости — 67%;
  • с пользой проводить личное время — 38%;
  • накопить деньги — 23%;
  • помочь родителям — 12%;
  • содержать себя — 10%.

Большинство родителей поддержали молодых краснодарцев в этом решении (87%), а 10% отнеслись нейтрально.

42% респондентов считают, что работа до 20 лет не повлияла на их нынешний уровень дохода, 58% — противоположного мнения. Больше всего о таком рассказали соискатели в профобластях «юриспруденция», «высший и средний менеджмент» и «туризм, гостиницы и рестораны». 

Около трети краснодарцев на первой работе столкнулись со следующими трудностями:

  • негативное отношение со стороны начальства или коллег — 11%;
  • выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 11%;
  • описание вакансии разошлось с реальностью — 7%;
  • пришлось выбирать между работой и учебой — 7%.

Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров.

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