Более половины краснодарцев начинают работать раньше 18 лет — аналитики

В Краснодаре 54% жителей начинают работать в 17 лет или раньше

Еще 25% краснодарцев устраиваются на первую работу в 18-20 лет, а 20% — в 21 год или позже. Опрос проводили аналитики «Росгосстраха» и hh.ru с 9 по 14 июня среди 2849 российских соискателей.

По данным опроса, среди несовершеннолетних мужчины начинали работать чаще женщин (60% против 46%). Большинство из них работали в областях «туризм, гостиницы и рестораны» и «рабочий персонал».



Респонденты назвали следующие причины трудоустройства раньше 18 лет:

ради финансовой независимости — 67%;

с пользой проводить личное время — 38%;

накопить деньги — 23%;

помочь родителям — 12%;

содержать себя — 10%.

Большинство родителей поддержали молодых краснодарцев в этом решении (87%), а 10% отнеслись нейтрально.

42% респондентов считают, что работа до 20 лет не повлияла на их нынешний уровень дохода, 58% — противоположного мнения. Больше всего о таком рассказали соискатели в профобластях «юриспруденция», «высший и средний менеджмент» и «туризм, гостиницы и рестораны».

Около трети краснодарцев на первой работе столкнулись со следующими трудностями:

негативное отношение со стороны начальства или коллег — 11%;

выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 11%;

описание вакансии разошлось с реальностью — 7%;

пришлось выбирать между работой и учебой — 7%.

Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров.