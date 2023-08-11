В Туапсинском районе открыли экопляж, в Азовском море плавают медузы. Обстановка на курортах Краснодарского края

На курортах Краснодарского края 11 августа средняя температура в море 27 °C

Температура морской воды в Краснодарском крае на 9 часов 11 августа: Ейск 27 °C;

Приморско-Ахтарск 27 °C;

Темрюк 27 °C;

Анапа 27 °C;

Новороссийск 26 °C;

Туапсе 28 °C;

Геленджик 28 °C;

Сочи 27 °C.

В Туапсинском районе в поселке Лермонтово открыли экопляж. На территории разместили специальные корзины для пластика, который отправят на переработку сообщают «Кубанские новости».

В Анапе море чистое и теплое. Однако на центральном пляже все еще много водорослей. Отдыхающие 10 и 11 августа заметили дельфинов в поселке Витязево, а на Утрише — много маленьких медуз.

В станице Должанской 10 августа на Таганрогском заливе Азовского моря вода обрела «кофейный» оттенок. Как пишут отдыхающие, из-за ветра и волн песок поднялся со дна и его понесло к берегу.



В поселке Кучугуры, судя по видео из соцсетей, 11 августа вода в Азовском море неспокойная, есть волны. В станице Голубицкой на берегу есть медузы.