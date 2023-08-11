В Туапсинском районе открыли экопляж, в Азовском море плавают медузы. Обстановка на курортах Краснодарского края
На курортах Краснодарского края 11 августа средняя температура в море 27 °C
Температура морской воды в Краснодарском крае на 9 часов 11 августа:
- Ейск 27 °C;
- Приморско-Ахтарск 27 °C;
- Темрюк 27 °C;
- Анапа 27 °C;
- Новороссийск 26 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 28 °C;
- Сочи 27 °C.
В Туапсинском районе в поселке Лермонтово открыли экопляж. На территории разместили специальные корзины для пластика, который отправят на переработку сообщают «Кубанские новости».
В Анапе море чистое и теплое. Однако на центральном пляже все еще много водорослей. Отдыхающие 10 и 11 августа заметили дельфинов в поселке Витязево, а на Утрише — много маленьких медуз.
В станице Должанской 10 августа на Таганрогском заливе Азовского моря вода обрела «кофейный» оттенок. Как пишут отдыхающие, из-за ветра и волн песок поднялся со дна и его понесло к берегу.
В поселке Кучугуры, судя по видео из соцсетей, 11 августа вода в Азовском море неспокойная, есть волны. В станице Голубицкой на берегу есть медузы.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 11 августа прогнозируют сильные дожди и смерчи над морем.