В Туапсинском районе открыли экопляж, в Азовском море плавают медузы. Обстановка на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курортах Краснодарского края 11 августа средняя температура в море 27 °C

Температура морской воды в Краснодарском крае на 9 часов 11 августа: 

  • Ейск 27 °C;
  • Приморско-Ахтарск 27 °C;
  • Темрюк 27 °C;
  • Анапа 27 °C;
  • Новороссийск 26 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 28 °C;
  • Сочи 27 °C.

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В Анапе море чистое и теплое. Однако на центральном пляже все еще много водорослей. Отдыхающие 10 и 11 августа заметили дельфинов в поселке Витязево, а на Утрише — много маленьких медуз.

В станице Должанской 10 августа на Таганрогском заливе Азовского моря вода обрела «кофейный» оттенок. Как пишут отдыхающие, из-за ветра и волн песок поднялся со дна и его понесло к берегу.

В поселке Кучугуры, судя по видео из соцсетей, 11 августа вода в Азовском море неспокойная, есть волны. В станице Голубицкой на берегу есть медузы.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 11 августа прогнозируют сильные дожди и смерчи над морем.

Азовское море Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Туапсинский район Черное море

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