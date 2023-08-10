Глава Адыгеи рассказал о реконструкции городского бассейна в Майкопе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что правительство РФ одобрило заявку республики на финансирование капремонта майкопского городского бассейна
Глава региона отметил, что городской бассейн — это одна из уникальных особенностей республиканской столицы. Он считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе и всегда привлекал большое число отдыхающих.
«Понимая социальную значимость этого проекта, мы неоднократно выходили в федеральный центр с просьбой о выделении средств. Со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна», — объяснил Мурат Кумпилов.
В реконструкцию бассейна входят:
- обновление лестничных спусков;
- строительство амфитеатра;
- обустройство тротуарного покрытия и уличного освещения;
- озеленение территории;
- установка малых архитектурных форм.
Капермонт бассейна станет логическим завершением благоустройства новой набережной в городском парке культуры и отдыха Майкопа.
«Одновременно продолжаем работать над созданием лесопарковой зоны «Мэздах», которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет единым рекреационным комплексом. Эта территория будет новой точкой притяжения жителей республики и туристов», — резюмировал глава Адыгеи.
В марте Мурат Кумпилов проинспектировал ремонт парка и бассейна в Майкопе.