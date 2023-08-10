Глава Адыгеи рассказал о реконструкции городского бассейна в Майкопе

Адыгея

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что правительство РФ одобрило заявку республики на финансирование капремонта майкопского городского бассейна

Глава региона отметил, что городской бассейн — это одна из уникальных особенностей республиканской столицы. Он считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе и всегда привлекал большое число отдыхающих.

«Понимая социальную значимость этого проекта, мы неоднократно выходили в федеральный центр с просьбой о выделении средств. Со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна», — объяснил Мурат Кумпилов.

Читайте также:

В реконструкцию бассейна входят:

  • обновление лестничных спусков;
  • строительство амфитеатра;
  • обустройство тротуарного покрытия и уличного освещения;
  • озеленение территории;
  • установка малых архитектурных форм.

Капермонт бассейна станет логическим завершением благоустройства новой набережной в городском парке культуры и отдыха Майкопа.

«Одновременно продолжаем работать над созданием лесопарковой зоны «Мэздах», которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет единым рекреационным комплексом. Эта территория будет новой точкой притяжения жителей республики и туристов», — резюмировал глава Адыгеи.

В марте Мурат Кумпилов проинспектировал ремонт парка и бассейна в Майкопе.

Бассейны Бюджет Инфраструктура Майкопский район Мурат Кумпилов Правительство

Новости

В Краснодаре пройдет городской экологический праздник
Офлайн-переводы, больше прозрачности и без обременений. Экономист рассказал, зачем нам цифровой рубль
Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Таиланд
В Новотитаровской повысили цены на проезд по станице и в Краснодар
«Союзмультфильм» хочет взыскать с предпринимателей Краснодарского края 360 тыс. рублей
Ученые заявили об угрозе Сочинскому нацпарку. Там уже вырубили 10 га лесов

Лента новостей

Рыба с арбузом
Сегодня, 14:05
Рыба с арбузом
На гастрофесте в горах Сочи приготовили необычные блюда из местных продуктов
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Сегодня, 10:43
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 10 августа
В России вводят цифровой рубль
Сегодня, 15:07
В России вводят цифровой рубль
Что это и когда появится в наших кошельках?

Реклама на сайте