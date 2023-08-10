Глава Адыгеи рассказал о реконструкции городского бассейна в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что правительство РФ одобрило заявку республики на финансирование капремонта майкопского городского бассейна

Глава региона отметил, что городской бассейн — это одна из уникальных особенностей республиканской столицы. Он считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе и всегда привлекал большое число отдыхающих.

«Понимая социальную значимость этого проекта, мы неоднократно выходили в федеральный центр с просьбой о выделении средств. Со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна», — объяснил Мурат Кумпилов.

Читайте также: На капремонт майкопского городского бассейна выделят больше 330 млн руб в 2023 году

В реконструкцию бассейна входят: обновление лестничных спусков;

строительство амфитеатра;

обустройство тротуарного покрытия и уличного освещения;

озеленение территории;

установка малых архитектурных форм.

Капермонт бассейна станет логическим завершением благоустройства новой набережной в городском парке культуры и отдыха Майкопа.

«Одновременно продолжаем работать над созданием лесопарковой зоны «Мэздах», которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет единым рекреационным комплексом. Эта территория будет новой точкой притяжения жителей республики и туристов», — резюмировал глава Адыгеи.