Глава Адыгеи проинспектировал ремонт парка и бассейна в Майкопе

Власти Адыгеи и Майкопа обсудили благоустройство городского парка

В совещании участвовали председатель Кабмина республики Адыгея Анзаур Керашев, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, первый замминистра строительства, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазан Ляфишев, главный архитектор Майкопа Сульета Шумафова, и.о. руководителя ГКУ «Стройзаказчик» Аслан Хаджимов, директор ООО «Форвард» Аскер Дзетль и представители проектировщиков и подрядчиков. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел берегоукрепление и созданные зоны отдыха. Рабочие укрепили более 2,5 км берега реки Белая в районе горпарка, обустроили нижний ярус, сделали прогулочную и игровую зоны, аллеи и клумбы и построили спуск к реке. Вдоль набережной установили светильники, малые архитектурные формы, скалодром, теневые навесы, умные скамейки и инсталляцию в виде яблока — символ города. На капремонт майкопского горпарка в 2023 году планировали выделить 330 млн рублей.

Ремонт горпарка в Майкопе год назад: Фото и планы

Основные работы завершены, зона отдыха уже популярна у майкопчан и гостей города. Вместе с тем для придания завершающего облика надо устранить недостатки, на которые указал глава Адыгеи. Он подчеркнул, что все работы надо вести с учетом общей концепции по развитию рекреации данной территории, планами по благоустройству и созданию новых зон отдыха. «Мы многое делаем для формирования современной и комфортной городской среды, благодаря чему столица республики ощутимо преображается. Видны и результаты масштабного обновления городского парка. В целом работы здесь проведены хорошо, но есть небольшие недостатки, которые портят общую картину. Их нужно устранить в ближайшее время и продолжить озеленение и благоустройство городского парка», — отметил Кумпилов.

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

В ходе инспекции он поручил завершить обновление пляжа, очистить бассейн, склоны, создать санитарную зону, добавить лавочек, тропинок, уложить специальное покрытие в игровых зонах, возле качелей. Также Кумпилов сказал продолжить озеленение, вырубить старые и уже опасные деревья. Вместо них должны появиться новые декоративные растения, кустарники и деревья, которые дополнят 90 саженцев, недавно посаженных у входа в парк. Также обсудили и реконструкцию городского бассейна. Сотрудники республиканского минстроя отметили, что сейчас ищут финансирование. Специалисты оформили заявку о выделении средств из федерального бюджета.