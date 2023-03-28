Глава Адыгеи проинспектировал ремонт парка и бассейна в Майкопе
Власти Адыгеи и Майкопа обсудили благоустройство городского парка
В совещании участвовали председатель Кабмина республики Адыгея Анзаур Керашев, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, первый замминистра строительства, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазан Ляфишев, главный архитектор Майкопа Сульета Шумафова, и.о. руководителя ГКУ «Стройзаказчик» Аслан Хаджимов, директор ООО «Форвард» Аскер Дзетль и представители проектировщиков и подрядчиков.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел берегоукрепление и созданные зоны отдыха. Рабочие укрепили более 2,5 км берега реки Белая в районе горпарка, обустроили нижний ярус, сделали прогулочную и игровую зоны, аллеи и клумбы и построили спуск к реке. Вдоль набережной установили светильники, малые архитектурные формы, скалодром, теневые навесы, умные скамейки и инсталляцию в виде яблока — символ города. На капремонт майкопского горпарка в 2023 году планировали выделить 330 млн рублей.
Ремонт горпарка в Майкопе год назад:
Основные работы завершены, зона отдыха уже популярна у майкопчан и гостей города. Вместе с тем для придания завершающего облика надо устранить недостатки, на которые указал глава Адыгеи. Он подчеркнул, что все работы надо вести с учетом общей концепции по развитию рекреации данной территории, планами по благоустройству и созданию новых зон отдыха.
«Мы многое делаем для формирования современной и комфортной городской среды, благодаря чему столица республики ощутимо преображается. Видны и результаты масштабного обновления городского парка. В целом работы здесь проведены хорошо, но есть небольшие недостатки, которые портят общую картину. Их нужно устранить в ближайшее время и продолжить озеленение и благоустройство городского парка», — отметил Кумпилов.
В ходе инспекции он поручил завершить обновление пляжа, очистить бассейн, склоны, создать санитарную зону, добавить лавочек, тропинок, уложить специальное покрытие в игровых зонах, возле качелей. Также Кумпилов сказал продолжить озеленение, вырубить старые и уже опасные деревья. Вместо них должны появиться новые декоративные растения, кустарники и деревья, которые дополнят 90 саженцев, недавно посаженных у входа в парк.
Также обсудили и реконструкцию городского бассейна. Сотрудники республиканского минстроя отметили, что сейчас ищут финансирование. Специалисты оформили заявку о выделении средств из федерального бюджета.
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Далее глава Адыгеи осмотрел площадку у республиканского стадиона, где строят новой скейт-парк. Работы планируют завершить к лету. Участники встречи обсудили пешеходную организацию территории, ее зонирование и установку видеокамер.
«В нашей работе нет мелочей. С одной стороны, мы повышаем комфортность проживания в республиканской столице, привлекаем жителей к здоровому образу жизни, с другой — развиваем туристическую привлекательность. Поэтому все должно быть эстетично, комфортно и безопасно. Тогда получим обновленный городской парк — современное и благоустроенное место для семейного, активного и пляжного отдыха жителей», — резюмировал Кумпилов.