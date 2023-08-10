В Краснодарском крае не хватает врачей, дворников и слесарей — исследование

Эксперты сервиса по поиску работы изучили более 55 тыс. вакансий, опубликованных работодателями из Краснодарского края в июле 2023 года и 178 тыс. резюме жителей региона

Аналитики сервиса по поиску работы оценивают уровень конкуренции за рабочее место через соотношение активных резюме к количеству вакансий. Приемлемым для рынка труда считается диапазон в 4-7,9 резюме на вакансию. Если значение меньше 4 — это говорит о дефиците кадров.

По данным экспертов, на Кубани на одну вакансию приходится 3,2 резюме. В целом по России индекс конкуренции составил в июле 3,4 резюме на вакансию (в июне — 3,1), а в ЮФО — 3,3 резюме на вакансию (в июне — 3 резюме на вакансию).

На начало августа самыми дефицитными сотрудниками в Краснодарском крае стали врачи, дворники, токари/фрезеровщики и агенты по недвижимости — на одну вакансию по этим специальностям приходится всего 0,8 резюме.



Также в топ самых дефицитных работников в регионе вошли: уборщики, повара/пекари/кондитеры, автослесари/автомеханики, автомойщики, слесари/сантехники, операторы call-центров, торговые представители, администраторы магазинов/торговых залов, фармацевты-провизоры, продавцы, разнорабочие, грузчики, маляры-штукатуры, швеи, машинистки и сварщики.

Как сообщали ранее Юга.ру, опрос показал, что каждый третий житель Краснодарского края доволен своей зарплатой.