Каждый третий житель Краснодарского края доволен своей зарплатой — аналитики

Зарплата устраивает на данный момент треть опрошенных жителей Краснодарского края (34%). Женщины реже мужчин рассказывали, что их радует текущий уровень дохода. По данным сервиса по поиску работы, за два года доля респонденток, довольных своей зарплатой тоже сократилась на 1 процент (с 30% в 2021 до 29% в 2023 году).

На сегодня зарплата больше всего устраивает представителей сферы добычи сырья (40%), строительства (35%), медицины (34%), а также юристов и маркетологов. Меньше всего доходом удовлетворены представители сферы консалтинга (12%).



Рабочими обязанностями довольны 28% опрошенных. Столько же респондентов заявили, что им нравится отсутствие риска сокращения и потери работы. 27% опрошенных любят свое руководство. Каждый четвертый житель края отметил, что его устраивает соцпакет в компании. Лишь 9% респондентов устраивают перспективы карьерного роста. 17% опрошенных мало что радует на работе.

Исследование также показало, что в российском бизнесе плохо развита коммуникация между руководителем и сотрудником. Каждый второй житель Кубани заявил, что начальник создает напряженную атмосферу в коллективе (55%). Еще 29% отметили, что руководитель не интересуется сотрудниками, не занимается их развитием, не прислушивается к их мнению. А 42% вовсе не доверяют компетентности начальника.



Как сообщали ранее Юга.ру, из-за жары в Краснодарском крае Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день.