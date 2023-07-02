Кавказский заповедник напомнил, что на туристические маршруты нельзя брать собак, и вот почему

В конце июня Кавказский биосферный заповедник напомнил о правилах посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе о запрете походов с собаками

Пресс-служба заповедника напомнила , что причины не брать с собой собаку в поход на охраняемых территориях состоят не только в законодательных запретах. Пересказываем эти причины кратко:

Те, кого не убедили вышеупомянутые причины, могут обратить внимание на статью 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», в которой прописан штраф для физических лиц от 3 до 4 тыс. рублей за такие нарушения. Одно из них как раз — взять с собой в заповедник домашнее животное.

Кроме того, в приказе Минприроды России от 24.07.2020 N 477 «Об утверждении Правил охоты» говорится о том, что «К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород», то есть ваш пеший поход могут приравнять к охоте, если вы возьмете с собой собаку охотничьей породы.

Эти правила в первую очередь касаются туристических маршрутов именно в заповедниках и на охраняемых территориях. Но многие из них актуальны в любом пешем походе.

Отели, видовые рестораны, секретный фастфуд, лестницы к морю, живописные сельские кладбища, маршруты для покорителей горных вершин, самые красивые озера с лотосами и лавандовые поля в нашей рубрике «Туризм».