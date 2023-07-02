Кавказский заповедник напомнил, что на туристические маршруты нельзя брать собак, и вот почему
В конце июня Кавказский биосферный заповедник напомнил о правилах посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе о запрете походов с собаками
Пресс-служба заповедника напомнила, что причины не брать с собой собаку в поход на охраняемых территориях состоят не только в законодательных запретах. Пересказываем эти причины кратко:
- поведение животного может непредсказуемо измениться в новых для него условиях. Даже кроткие животные небольших пород могут начать охотиться, рыть норы, лаять, убегать от хозяина;
- самые популярные туристические маршруты в последние годы довольно многолюдны в сезон, а на стоянках всегда есть и другие люди. Общение с собакой может стать конфликтным и не всегда приятным случайным попутчикам и соседям, тем более что на природе многие не хотят держать собаку на поводке;
- встретившись с диким, домашнее животное может проявить к нему повышенный интерес, начать догонять и в азарте погони или игры перестать слушать команды. Вы можете потерять питомца или даже заблудиться, пытаясь его догнать и вернуть;
- а если вам доведется встретить медведя, и собаке, и владельцу грозит неиллюзорная опасность: лай может спровоцировать медведя на нападение, а домашняя собака побежит прятаться за спину хозяина. Ситуация вполне реальна и очень опасна;
- опасны и собачьи экскременты. Не для самой собаки, конечно, а для местных обитателей и экосистемы в целом. Во-первых, они могут содержать вирусы, к которым не готовы организмы представителей местной фауны. Во-вторых, посторонние запахи, при помощи которых друг человека метит территорию, могут отпугивать зверей, вынуждая покидать свои убежища. Очевидно, что их нужно убирать, но готовы ли туристы на отдыхе носить с собой по маршруту пакетик с продуктами жизнедеятельности?
Сочинский нацпарк выпустил документальный фильм:
Те, кого не убедили вышеупомянутые причины, могут обратить внимание на статью 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», в которой прописан штраф для физических лиц от 3 до 4 тыс. рублей за такие нарушения. Одно из них как раз — взять с собой в заповедник домашнее животное.
«Нарастающий антропогенный прессинг»:
Кроме того, в приказе Минприроды России от 24.07.2020 N 477 «Об утверждении Правил охоты» говорится о том, что «К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород», то есть ваш пеший поход могут приравнять к охоте, если вы возьмете с собой собаку охотничьей породы.
Эти правила в первую очередь касаются туристических маршрутов именно в заповедниках и на охраняемых территориях. Но многие из них актуальны в любом пешем походе.
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