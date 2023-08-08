Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась. Сколько стоит подготовка к учебному году

Юга.ру узнали, как изменились цены на школьную одежду и канцтовары, и посчитали, во сколько обойдется сбор школьника

В 2023 году в Краснодарском крае впервые пойдут в школу около 80 тыс. детей, об этом Юга.ру узнали в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

По информации Южного ГУ Банка России, цены на школьную форму с прошлого года почти не изменились, а обувь стала дешевле на 5,4%. Спортивные костюмы подешевели на 10,1%, кроссовки — на 11,9%.

В банке рассказали, что школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали за год на 6,5%. Там считают, что это связано с подорожавшими импортными химикатами для отбеливания бумаги. Ручки в среднем прибавили в стоимости 10%, карандаши — 8,9%, альбом для рисования — 7%.

Интересно, что, по данным банка, подорожала стрижка, в женском зале — на 7,5%, в мужском — на 9,7%. Основной причиной называют ослабление рубля. Из-за этого подорожали импортные расходные материалы и профессиональная косметика, которую производят в России, но с использованием иностранного сырья.