Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась. Сколько стоит подготовка к учебному году
Юга.ру узнали, как изменились цены на школьную одежду и канцтовары, и посчитали, во сколько обойдется сбор школьника
В 2023 году в Краснодарском крае впервые пойдут в школу около 80 тыс. детей, об этом Юга.ру узнали в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
По информации Южного ГУ Банка России, цены на школьную форму с прошлого года почти не изменились, а обувь стала дешевле на 5,4%. Спортивные костюмы подешевели на 10,1%, кроссовки — на 11,9%.
В банке рассказали, что школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали за год на 6,5%. Там считают, что это связано с подорожавшими импортными химикатами для отбеливания бумаги. Ручки в среднем прибавили в стоимости 10%, карандаши — 8,9%, альбом для рисования — 7%.
Интересно, что, по данным банка, подорожала стрижка, в женском зале — на 7,5%, в мужском — на 9,7%. Основной причиной называют ослабление рубля. Из-за этого подорожали импортные расходные материалы и профессиональная косметика, которую производят в России, но с использованием иностранного сырья.
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Редактор Юга.ру ознакомилась с ценами на одежду для школы на популярном маркетплейсе.
По состоянию на 8 августа белую рубашку для девочки можно купить за 539 рублей, в карточке товара указано, что она сделана из полиэстера. За 450 рублей в продаже есть белые рубашки для мальчиков с коротким рукавом и по той же цене — с длинным.
Брюки для мальчика можно купить за 570 рублей, тоже из полиэстера. За 1200 можно заказать костюм двойку — брюки и жилет, за 2049 рублей удалось найти костюм из брюк и пиджака. За 256 рублей продают черную юбку для девочки, она сшита из хлопка и эластана, пишет продавец. Есть несколько моделей юбок за 400 рублей.
Ранец для ребенка на маркетплейсе можно заказать за 638 рублей, это вариант для девочек. Для мальчика удалось найти портфель стоимостью 1069 рублей. На площадке много вариантов мягких современных рюкзаков дешевле указанных, но такие сумки не оснащены нужными для учеников младших классов отделениями и привычной для ранца твердой спинкой.
Туфли-балетки для девочки можно заказать за 435 рублей. Для мальчика классическую обувь на площадке удалось найти за 867 рублей.
Выходит, на одежду, обувь и ранец для мальчика в сумме придется потратить как минимум 3 тыс. рублей при заказе в интернет-магазинах. Девочке в сети можно заказать один комлект школьной формы, обувь и портфель за примерно 2 тыс. рублей.
Напомним, власти Краснодара рассказали о возведении 11 учебных заведений до конца 2023 года, подробности можно узнать здесь.