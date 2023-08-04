В Краснодаре до конца года планируют достроить 11 школ
Власти Краснодара рассказали о возведении 11 учебных заведений до конца 2023 года
Раньше до конца года в Краснодаре планировали построить десять школ. Допфинансирование по нацпроектам дало возможность возвести еще одно здание на 616 мест в станице Елизаветинской. Об этом сообщил на совещании по реализации нацпроектов мэр города Евгений Наумов.
«В январе планировали, что построим до конца этого года 10 школ. Цифра для города — рекордная. Но благодаря поддержке федерального правительства мы сможем ввести в эксплуатацию на одно учебное учреждение больше», — отметил Наумов.
Когда именно строители планируют ввести эти 11 школ в эксплуатацию, в сообщении не уточнялось.
На сегодняшний день в Краснодаре построили учебные заведения по улицам Планетной в поселке Плодородном и в ЖК «Родные просторы» в поселке Знаменском по 1550 мест в каждой.
Напомним, что в краевой столице 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском.
По данным мэрии Краснодара, первого сентября учеников в городе примет 105 образовательных учреждений. Из них пять — новые.