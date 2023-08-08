Пассажиры рейса из Москвы в Симферополь пожаловались на поезда без кондиционеров и туалетов. Перевозчик напомнил, что билеты в старые вагоны стоят дешевле

6 августа в телеграме опубликовали жалобы пассажиров поезда, следующего из Москвы в Симферополь. Телеграм-канал «Крыша ТурДома» предположил, что «имеется в виду поезд №491М, который доходит до Симферополя за 47 часов 30 минут».

Люди жаловались на то, что почти двое суток приходится ехать в вагонах 1984 года выпуска: в них торчат провода, не работает часть туалетов. Пассажир, записавший видео, добавил, что кондиционеров нет ни в плацкарте, ни в купе, из-за чего температура достигает 40 градусов, и людям становится плохо.

Юга.ру спросили о ситуации у перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Представители компании ответили:

«В летний туристический сезон мы назначаем дополнительные поезда для обеспечения транспортной доступности в Крым. Вагоны для таких поездов мы привлекаем в аренду. Летом наблюдается дефицит пассажирских вагонов, поэтому мы арендуем то, что возможно.