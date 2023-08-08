«Арендуем то, что возможно». Перевозчик ответил пассажирам, которые жаловались на жару и закрытые туалеты в старых поездах из Москвы в Симферополь

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пассажиры рейса из Москвы в Симферополь пожаловались на поезда без кондиционеров и туалетов. Перевозчик напомнил, что билеты в старые вагоны стоят дешевле

6 августа в телеграме опубликовали жалобы пассажиров поезда, следующего из Москвы в Симферополь. Телеграм-канал «Крыша ТурДома» предположил, что «имеется в виду поезд №491М, который доходит до Симферополя за 47 часов 30 минут».

Люди жаловались на то, что почти двое суток приходится ехать в вагонах 1984 года выпуска: в них торчат провода, не работает часть туалетов. Пассажир, записавший видео, добавил, что кондиционеров нет ни в плацкарте, ни в купе, из-за чего температура достигает 40 градусов, и людям становится плохо.

Юга.ру спросили о ситуации у перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Представители компании ответили:

«В летний туристический сезон мы назначаем дополнительные поезда для обеспечения транспортной доступности в Крым. Вагоны для таких поездов мы привлекаем в аренду. Летом наблюдается дефицит пассажирских вагонов, поэтому мы арендуем то, что возможно.

Без кондиционера дешевле на треть:

Мы делаем всё, чтобы привести эти вагоны в порядок. К сожалению, техника может выйти из строя в пути, такое случается и, подчеркиваем, не носит массовый характер. Поездные бригады всегда стараются оперативно исправить поломки в пути. Однако, учитывая данный факт, в дополнительных поездах с четырехсотой нумерацией тариф снижен и зафиксирован», — пояснили сотрудники «Гранд Сервис Экспресса».

Билеты на верхние полки рейса №491М из Москвы в Симферополь стоят от 5 041 рублей в плацкарте и от 8 117 рублей в купе. Прокатиться на «дополнительных поездах с четырехсотой нумерацией» в Симферополь из Краснодара можно, заплатив 1 856 рублей за верхнюю полку плацкарта и 3 992 рублей — за купе.

Сотрудники перевозчика добавили, что оперативно работают с жалобами пассажиров и разбирают «каждое сообщение о неполадках в пути». Перевозчик обрабатывает жалобы, направляемые в аккаунты «Вконтакте» и Telegram или через обратную связь на сайте.

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«Но это возможно лишь в случае, если пассажир напрямую обращается в наши соцсети, сообщая номер места и вагона. В данном случае видео было отправлено в Telegram «Крымский канал» анонимно, без прямого обращения пассажира к нам. К сожалению, в случае анонимных сообщений перевозчик не может идентифицировать проблему», — сказали в «Гранд Сервис Экспрессе».

Как сообщали Юга.ру, о запуске старых поездов на юг России из-за повышенного спроса стало известно в начале июля.

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