Без кондиционера дешевле на треть. РЖД рассказали о билетах в старые вагоны поездов к Черному морю

«Федеральная пассажирская компания» разъяснила, какие бывают классы вагонов в поезде и как меняется стоимость проезда в зависимости от наличия кондиционеров и биотуалетов

Недавно Юга.ру писали, что из-за нехватки мест РЖД запустили на юг России старые вагоны поездов. На линии вывели все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. «Федеральная пассажирская компания» рассказала редакции Юга.ру, что в пиковый период сезона на линиях будут задействованы свыше 14 тысяч вагонов, из которых 85% оснащены биотуалетами и 91% — кондиционерами. На южных направлениях в пик сезона будут курсировать около 6 тысяч вагонов, из которых более 90% оснащены кондиционерами и биотуалетами.

В компании разъяснили, в чем разница между старыми и новыми вагонами и как меняется стоимость билета. В ФПК привели пример — «стоимость проезда в вагоне класса 2Л (нет биотуалета и кондиционера) на маршруте Москва — Адлер отправлением 15 июля на старте продаж была до 35% ниже стоимости проезда в фирменном купейном вагоне поезда №102 «Премиум» класса обслуживания 2Э». По состоянию на 12 июля таких билетов в продаже нет. На 15 июля сейчас можно купить только два билета в разных поездах по маршруту Москва — Адлер, стоимость — от 4187 рублей. Следовательно, билеты в вагонах без биотуалетов и кондиционеров раскупили.

© скриншот с сайта РЖД

О чем говорит класс вагона, РЖД разъясняет здесь. К примеру, в купейном вагоне при классе 2Л нет кондиционера и биотуалета, а класс 2У говорит о наличии кондиционера, но отсутствии биотуалета. В плацкартном вагоне биотуалет и кондиционер есть в классах 3П, 3Б, 3Э.