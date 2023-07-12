Без кондиционера дешевле на треть. РЖД рассказали о билетах в старые вагоны поездов к Черному морю

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Федеральная пассажирская компания» разъяснила, какие бывают классы вагонов в поезде и как меняется стоимость проезда в зависимости от наличия кондиционеров и биотуалетов

Недавно Юга.ру писали, что из-за нехватки мест РЖД запустили на юг России старые вагоны поездов. На линии вывели все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга.

«Федеральная пассажирская компания» рассказала редакции Юга.ру, что в пиковый период сезона на линиях будут задействованы свыше 14 тысяч вагонов, из которых 85% оснащены биотуалетами и 91% — кондиционерами. На южных направлениях в пик сезона будут курсировать около 6 тысяч вагонов, из которых более 90% оснащены кондиционерами и биотуалетами.

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В ФПК привели пример — «стоимость проезда в вагоне класса 2Л (нет биотуалета и кондиционера) на маршруте Москва — Адлер отправлением 15 июля на старте продаж была до 35% ниже стоимости проезда в фирменном купейном вагоне поезда №102 «Премиум» класса обслуживания 2Э».

По состоянию на 12 июля таких билетов в продаже нет. На 15 июля сейчас можно купить только два билета в разных поездах по маршруту Москва — Адлер, стоимость — от 4187 рублей.

Следовательно, билеты в вагонах без биотуалетов и кондиционеров раскупили.

  • © скриншот с сайта РЖД
    © скриншот с сайта РЖД

О чем говорит класс вагона, РЖД разъясняет здесь. К примеру, в купейном вагоне при классе 2Л нет кондиционера и биотуалета, а класс 2У говорит о наличии кондиционера, но отсутствии биотуалета. В плацкартном вагоне биотуалет и кондиционер есть в классах 3П, 3Б, 3Э.

Ранее Юга.ру писали, что между Ростовом-на-Дону и Ейском запустили сезонный поезд. Также все лето будет курсировать «Ласточка» между Сочи и Абхазией. 

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