Между Краснодарским краем и Крымом запустили дополнительные поезда
Теперь через Крымский мост будут курсировать по пять-шесть пар пригородных поездов за сутки
По маршруту Анапа — Керчь будут ежедневно курсировать пятивагонные «Ласточки». Об этом сообщает оперштаб республики Крым. Также по маршруту Тамань — Керчь назначат трехвагонные дизельные поезда.
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Время в пути от Керчи до Тамани составляет 25 минут, а стоимость билета — 48,6 рублей. До Анапы из Крыма можно добраться за два часа по цене 488, 6 рублей.
В зависимости от дня недели между регионами электрички будут ходить по пять или шесть раз в сутки.
Узнать расписание и купить билет можно в пригородных кассах на станциях, на сайте ЮППК или в мобильном приложении «В путь».
Как сообщали ранее Юга.ру, Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят временное сооружение.