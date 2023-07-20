Между Краснодарским краем и Крымом запустили дополнительные поезда

Время в пути от Керчи до Тамани составляет 25 минут, а стоимость билета — 48,6 рублей. До Анапы из Крыма можно добраться за два часа по цене 488, 6 рублей.



В зависимости от дня недели между регионами электрички будут ходить по пять или шесть раз в сутки.



Узнать расписание и купить билет можно в пригородных кассах на станциях, на сайте ЮППК или в мобильном приложении «В путь».



Как сообщали ранее Юга.ру, Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят временное сооружение.