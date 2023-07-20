Между Краснодарским краем и Крымом запустили дополнительные поезда

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Теперь через Крымский мост будут курсировать по пять-шесть пар пригородных поездов за сутки

По маршруту Анапа — Керчь будут ежедневно курсировать пятивагонные «Ласточки». Об этом сообщает оперштаб республики Крым. Также по маршруту Тамань — Керчь назначат трехвагонные дизельные поезда.

Без кондиционера дешевле на треть:

Время в пути от Керчи до Тамани составляет 25 минут, а стоимость билета — 48,6 рублей. До Анапы из Крыма можно добраться за два часа по цене 488, 6 рублей.

В зависимости от дня недели между регионами электрички будут ходить по пять или шесть раз в сутки.

Узнать расписание и купить билет можно в пригородных кассах на станциях, на сайте ЮППК или в мобильном приложении «В путь».

Как сообщали ранее Юга.ру, Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят временное сооружение.

Железная дорога Крым Крымский мост Поезда РЖД

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