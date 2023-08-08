В Краснодарском крае жители поселка перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством и водой. Глава района пообещал разобраться

Жители поселка Ольгинка в Туапсинском районе 7 августа перекрыли федеральную трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам с водой и электричеством. Глава района пообещал разобраться в ситуации

В соцсетях вечером 7 августа появилась информация о перекрытии федеральной трассы в районе поселка Ольгинка. Сообщается, что жители населенного пункта вышли на дорогу, чтобы привлечь внимание к проблемам с ресурсами. В поселке перебои с водой и электричеством.

Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды: проблему не могут решить несколько лет

«Вечером несколько десятков человек остановили всё движение. 40 минут стояли пробки в обоих направлениях. Но сотрудники ГИБДД всё разрулили», — пишет Kub Mash.

«Сначала были проблемы с насосами — не было воды, теперь не работают лифты в 17-этажном доме, где живут старики, ветераны и инвалиды», — указано в публикации.

После появления информации в сети ситуацию прокомментировал глава Туапсинского района Сергей Бойко. Он пообещал разобраться.