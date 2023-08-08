В Краснодарском крае жители поселка перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством и водой. Глава района пообещал разобраться

Краснодарский край

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  • © скриншот поста телеграм-канала ЧП Краснодара и края https://t.me/chpkrasnodara/34474
    © скриншот поста телеграм-канала ЧП Краснодара и края https://t.me/chpkrasnodara/34474

Жители поселка Ольгинка в Туапсинском районе 7 августа перекрыли федеральную трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам с водой и электричеством. Глава района пообещал разобраться в ситуации

В соцсетях вечером 7 августа появилась информация о перекрытии федеральной трассы в районе поселка Ольгинка. Сообщается, что жители населенного пункта вышли на дорогу, чтобы привлечь внимание к проблемам с ресурсами. В поселке перебои с водой и электричеством.

Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды:

«Вечером несколько десятков человек остановили всё движение. 40 минут стояли пробки в обоих направлениях. Но сотрудники ГИБДД всё разрулили», — пишет Kub Mash.

«Сначала были проблемы с насосами — не было воды, теперь не работают лифты в 17-этажном доме, где живут старики, ветераны и инвалиды», — указано в публикации.

После появления информации в сети ситуацию прокомментировал глава Туапсинского района Сергей Бойко. Он пообещал разобраться.

Напомним, прокуратура проверит подачу воды в Сочи. Люди жалуются на перебои с мая, подробнее можно прочитать здесь. А 15 июля в Горячем Ключе провели согласованный митинг о проблемах с водой и повышении тарифов. Организатор события рассказал Юга.ру об итогах.

ЖКХ Курорты и туризм Туапсинский район

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В Краснодарском крае жители поселка перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством и водой. Глава района пообещал разобраться

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