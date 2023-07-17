15 июля в Горячем Ключе провели согласованный митинг о проблемах с водой и повышении тарифов. Организатор события рассказал Юга.ру об итогах

Организатор митинга и председатель общественной организации «Народный совет г. Горячий Ключ» Тимур Фахретдинов рассказал Юга.ру, что резолюцию митинга подписали 62 человека, а коллективную жалобу в прокуратуру Краснодарского края и в краевой Роспотребнадзор — 97 человек. Он добавил, что собрание прошло «нормально, без эксцессов». Жители Горячего Ключа жаловались на нарушения водоснабжения в домах на улицах Пионерской, Советской, Первомайской, Новой, Красноармейской и Садовой. Холодной воды там нет с 19 июня. Горожане попросили у прокуратуры и Роспотребнадзора организовать выездную проверку, привлечь виновных к ответственности, а также предписать устранить нарушения и провести перерасчет.

© Фото предоставлено Тимуром Фахретдиновым

В резолюции отмечалось, что выступающие считают водоснабжение Горячего Ключа неудовлетворительным как в техническом, так и в организационном плане. Также люди не видят оснований для повышения цен на услуги ЖКХ. «Неадекватное повышение коммунальных тарифов и неконтролируемый рост цен на газ, горючее, уголь и дрова неизбежно ведут к дальнейшему обнищанию населения. Неконтролируемое удорожание коммунальных услуг подрывает благосостояние людей. Растет их возмущение. <...> Считаем, что обеспечение населения Горячего Ключа питьевой водой катастрофически недопустимое, а действия администрации города в этом вопросе — халатные», — написано в резолюции митинга. Подписавшие резолюцию потребовали от администрации и «Водоканала» разработать и утвердить реконструкцию водоснабжения, назначить ответственных, указать сроки и источники финансирования и опубликовать информацию об этом на сайте мэрии.

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Люди призвали директора МУП «Водоканал» произвести перерасчет за некачественное водоснабжение, а от мэра потребовали экономически обосновать тарифы на подачу и отведение воды. Фахретдинов дополнительно рассказал Юга.ру, что проблемы с водой в Горячем Ключе, обострившиеся этим летом, беспокоят людей около десяти лет. Сильнее всего перебои с водоснабжением касаются жителей последних этажей многоэтажных домов и частного сектора на склонах гор — там часто нет холодной воды, либо она идет слишком слабым напором. «Основная проблема в том, что многие годы инфраструктура не развивалась в соответствии с застройкой. При выдаче разрешений на строительство должны соблюдаться три условия: на все объекты должно хватать добываемой воды и пропускной способности гидравлических сетей, а старые объекты не должны испытывать недостаток водоснабжения», — рассказал Фахретдинов.

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Он добавил, что люди не раз жаловались власти на эти проблемы, но их обращения игнорировались. В то же время, когда организатор митинга звал на него горожан в личных разговорах, люди удивлялись и даже пугались: «Митинг ассоциируется чуть ли не с баррикадами, с сопротивлением. Люди почему-то напуганы и боятся проявлять какую-либо гражданскую позицию. Особенно испуганы те, кто работают в муниципалитетах, в администрации, говорят: «Нас съедят, нам нельзя ничего говорить», — поделился Фахретдинов реакциями собеседников. Ранее Юга.ру публиковали комментарий мэрии. Ее сотрудники знали о проблеме. Они рассказали о 13-16 машинах, подвозящих воду по заявкам, о бурении скважины и о том, что «с учетом недавних ливней ситуация немного улучшилась».