В центре Краснодара ещё два квартала могут стать пешеходными в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Мэр Краснодара рассказал о возможной концепции новой пешеходной зоны

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале о возможном создании пешеходной зоны по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской. 

«Это улица свободы и вдохновения»:

«Здесь широкие тротуары, Музыкальный театр, Выставочный зал и сквер «Дружбы народов». В результате может получиться отличная зона отдыха для наших горожан и туристов. И обязательно нужно планировать такое пространство так, чтобы кафе и торговые точки не мешали прогулкам», — отметил глава города.

Напомним, что по выходным улица Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской стала пешеходной.

Как сообщали ранее Юга.ру, на улице Чапаева в Краснодаре помимо художественных выставок планируют организовывать выступления уличных артистов.

Город Евгений Наумов Краснодар

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