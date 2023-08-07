В центре Краснодара ещё два квартала могут стать пешеходными в выходные
Мэр Краснодара рассказал о возможной концепции новой пешеходной зоны
Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале о возможном создании пешеходной зоны по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской.
«Это улица свободы и вдохновения»:
«Здесь широкие тротуары, Музыкальный театр, Выставочный зал и сквер «Дружбы народов». В результате может получиться отличная зона отдыха для наших горожан и туристов. И обязательно нужно планировать такое пространство так, чтобы кафе и торговые точки не мешали прогулкам», — отметил глава города.
Напомним, что по выходным улица Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской стала пешеходной.
Как сообщали ранее Юга.ру, на улице Чапаева в Краснодаре помимо художественных выставок планируют организовывать выступления уличных артистов.