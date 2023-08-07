Из-за жары в Краснодарском крае Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Руководителям предприятий на Кубани рекомендуют снизить нагрузку на сотрудников во время жары

О рекомендациях по сокращению рабочего дня во время жары руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова сообщила «Ъ-Кубань».

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При температуре в офисе 28,5 °C рекомендуют сократить рабочий день на один час, при 29 °C — на два часа, а при 30,5 °C — на четыре часа.

Работу на открытом воздухе необходимо перенести на утро или вечер, когда температура превышает 32,5 °C. В противном случае необходимо организовать перерывы: 15-20 минут работы, 10-12 минут отдыха в прохладном помещении. При этом возраст работающих на открытом воздухе не должен превышать 40 лет.

Термо-нагрузка за смену не должна превышать 4-5 часов для тех, кто использует защитную одежду от теплового излучения, и 1,5-2 часа — без нее.

Работодателям также рекомендуется организовать питьевой режим.

Напомним, что 4 августа на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о сокращении рабочего дня во время жары. 

Как сообщали ранее Юга.ру, неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С.

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