Сочи оказался на первом месте в рейтинге городов, куда туристы отправятся наблюдать за потоком Персеиды

Майкоп вошел в десятку популярных направлений для собирания звезд в августе — ТВИЛ.РУ

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили самые популярные направления для наблюдения за звездами августе. На первом месте оказался Сочи, где в поселке Вардане хорошо видно звездное небо.

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В десятку таких направлений также вошел Майкоп (8 место). На второй строчке рейтинга оказалась Махачкала в Дагестане. На третьем месте — поселок Чемал на Алтае.



Напомним, что с 12 по 13 августа в небе ожидается поток Персеид. В этом году планируется от 100 до 120 метеоров.

Название Персеиды произошло от созвездия «Персей», из которого вылетают «падающие звезды». Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. «Звёздный дождь» в середине августа «проливается» с наибольшей силой. Метеорные потоки повторяются через год.