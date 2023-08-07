Сочи оказался на первом месте в рейтинге городов, куда туристы отправятся наблюдать за потоком Персеиды
Майкоп вошел в десятку популярных направлений для собирания звезд в августе — ТВИЛ.РУ
Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили самые популярные направления для наблюдения за звездами августе. На первом месте оказался Сочи, где в поселке Вардане хорошо видно звездное небо.
Краснодарские астрофизики открыли новый астероид:
В десятку таких направлений также вошел Майкоп (8 место). На второй строчке рейтинга оказалась Махачкала в Дагестане. На третьем месте — поселок Чемал на Алтае.
Напомним, что с 12 по 13 августа в небе ожидается поток Персеид. В этом году планируется от 100 до 120 метеоров.
Название Персеиды произошло от созвездия «Персей», из которого вылетают «падающие звезды». Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. «Звёздный дождь» в середине августа «проливается» с наибольшей силой. Метеорные потоки повторяются через год.
Наблюдать поток рекомендуется после полуночи на северо-востоке. Отыскать созвездие «Персея» и вылетающие из него Персеиды можно, найдя на небе букву «W».
Также 31 августа жители Краснодарского края смогут увидеть в небе такое явление, как Голубая луна. Оно случается при втором полнолунии за один месяц.
Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарцы начали бронировать отели на Новый год. Средняя стоимость за ночь 10 тыс. рублей.