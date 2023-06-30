Краснодарские астрофизики открыли новый астероид. Его размеры сравнимы с Челябинским метеоритом

Ученые из КубГУ обнаружили новый астероид. Последний раз он сближался с Землей в 1963 году

Обсерватория С-40 КубГУ в Международный день астероида открыла новый объект.В ночь на 30 июня ученые выполнили его подхват и уточнили орбиту. Астероид получил предварительное обозначение «2023 МЗ 5». Об этом Юга.ру рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

«Размер астероида порядка 20-30 метров, что сравнимо с Челябинским метеоритом. Предварительные данные говорят, что астероид заходит за орбиту Земли, то есть пересекает её на расстоянии 0,8 астрономической единицы и удаляется от нас на расстоянии порядка 1,3 астрономической единицы. Период обращения составляет около 400 дней», — рассказал Иванов.

Ученый добавил, что в прошлом астероид уже сближался с Землей. Это было в июне 1963 года. Объект прошел на расстоянии 712 тыс. километров. В ночь на 30 июня 2023 года астероид прошел на расстоянии чуть более 1 млн километров.

«Ближайшее тесное сближение до 93 тыс. километров произойдет в новогоднюю ночь 2035 года», — поделился астрофизик.