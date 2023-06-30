Краснодарские астрофизики открыли новый астероид. Его размеры сравнимы с Челябинским метеоритом
Ученые из КубГУ обнаружили новый астероид. Последний раз он сближался с Землей в 1963 году
Обсерватория С-40 КубГУ в Международный день астероида открыла новый объект.В ночь на 30 июня ученые выполнили его подхват и уточнили орбиту. Астероид получил предварительное обозначение «2023 МЗ 5». Об этом Юга.ру рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.
«Размер астероида порядка 20-30 метров, что сравнимо с Челябинским метеоритом. Предварительные данные говорят, что астероид заходит за орбиту Земли, то есть пересекает её на расстоянии 0,8 астрономической единицы и удаляется от нас на расстоянии порядка 1,3 астрономической единицы. Период обращения составляет около 400 дней», — рассказал Иванов.
Ученый добавил, что в прошлом астероид уже сближался с Землей. Это было в июне 1963 года. Объект прошел на расстоянии 712 тыс. километров. В ночь на 30 июня 2023 года астероид прошел на расстоянии чуть более 1 млн километров.
«Ближайшее тесное сближение до 93 тыс. километров произойдет в новогоднюю ночь 2035 года», — поделился астрофизик.
Также на пути к Земле находится еще одна комета — C/2023 H2 (Lemmon). Она впервые за 3 тыс. 870 лет возвращается к Солнцу, сообщили в Международной сети оптических телескопов ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.
Ученые рассказали, что 29 октября комета пройдет ближайшую к Солнцу точку чуть внутри орбиты Земли, и, разогретая теплом нашей звезды, может «разгореться» в тысячи раз. Затем 11 ноября, комета подойдет к нам на 0.19 астрономической единицы, став второй по близости кометой в 2023 году.
Как рассказал Александр Иванов, комета не будет очень яркой. По предварительным данным, комета достигнет 10 звездной величины. Наблюдать её можно будет в западной части неба приблизительно с 18:00. Но увидеть её получится только с помощью телескопа.
Ранее Юга.ру писали, что в мае жители Краснодарского края могли наблюдать полутеневое затмение Луны. Это был редкий случай, когда практически весь диск Луны прошел в пределах полутени Земли.