Краснодарцы начали бронировать отели на Новый год. Средняя стоимость за ночь 10 тыс. рублей

Аналитики начали фиксировать рост спроса бронирований на новогодние каникулы. Краснодарцы планируют поездки в столицу и на море

Жители Краснодара начали планировать новогодние каникулы. Аналитики «Яндекс Путешествий» зафиксировали рост спроса бронирования отелей на зимние праздники. В июле текущего года доля бронирований в девять раз выше, чем в июле 2022 года.

В прошлом году такие показатели зафиксировали в середине октября. В среднем краснодарцы планируют отдыхать четыре дня при стоимости 10 тыс. рублей за ночь. Текущий горизонт планирования новогодних поездок 2023 года соответствует допандемийному периоду, отметили аналитики.

Наиболее популярными городами для отдыха у жителей краевой столицы стали Сочи, Анапа, Москва, Санкт-Петербург и Ессентуки. Дороже всего номера стоят в Анапе — 16 тыс. рублей, а дешевле всего в Ессентуках — 7 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в первой половине лета Краснодарский край посетили более 4 млн туристов. В Минкурортов сказали, что пик сезона еще впереди, так как больше всего отдыхающих приезжают во второй половине июля и в августе.

А для тех, кто хочет отдохнуть за пределами России, Юга.ру составили подборку направлений и цен, куда можно улететь из Сочи.