Голубая луна и поток Персеиды: что смогут увидеть жители Краснодарского края в ночном небе в августе

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя flo222/ 48 с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя flo222/ 48 с сайта pixabay.com

С 12 по 13 августа произойдет максимум Персеид, от 100 до 120 метеоров

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал Юга.ру, что 31 августа жители Краснодарского края смогут наблюдать в небе такое явление, как Голубая луна. Оно случается при втором полнолунии за один месяц.

Голубая луна — это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная Голубая Луна), либо второе полнолуние в календарном месяце (календарная Голубая Луна).

Также,  по словам специалиста, с 12 по 13 августа ожидается поток Персеид. В этом году планируется от 100 до 120 метеоров.

Название Персеиды произошло от созвездия «Персей», из которого вылетают «падающие звезды». Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. «Звёздный дождь» в середине августа «проливается» с наибольшей силой. Метеорные потоки повторяются через год.

«Какую часть кометного шлейфа мы по итогу пройдем — пока неизвестно. Иногда бывает до 600 метеоров в час, иногда 80. Необходимо помнить, что вы не увидите все 100-120 метеоров в течении часа. В определенный момент наступает максимум за семь ночных часов. В этот момент наступает полоса, когда высыпается много метеоров. Ярких из них будет максимум 10-20, но не сотня», — пояснил Александр Иванов.

Наблюдать поток рекомендуется после полуночи на северо-востоке. Отыскать созвездие «Персея» и вылетающие из него Персеиды можно, найдя на небе букву «W».

Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарские астрофизики открыли новый астероид. Его размеры сравнимы с Челябинским метеоритом.

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Голубая луна и поток Персеиды: что смогут увидеть жители Краснодарского края в ночном небе в августе
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