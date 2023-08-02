Голубая луна и поток Персеиды: что смогут увидеть жители Краснодарского края в ночном небе в августе

С 12 по 13 августа произойдет максимум Персеид, от 100 до 120 метеоров

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал Юга.ру, что 31 августа жители Краснодарского края смогут наблюдать в небе такое явление, как Голубая луна. Оно случается при втором полнолунии за один месяц.

Голубая луна — это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная Голубая Луна), либо второе полнолуние в календарном месяце (календарная Голубая Луна).

Также, по словам специалиста, с 12 по 13 августа ожидается поток Персеид. В этом году планируется от 100 до 120 метеоров.

Название Персеиды произошло от созвездия «Персей», из которого вылетают «падающие звезды». Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. «Звёздный дождь» в середине августа «проливается» с наибольшей силой. Метеорные потоки повторяются через год.