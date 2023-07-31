Каждый четвертый житель Краснодара испытывает сильную тревогу — аналитики

В 2023 году опрос провели среди 2960 российских соискателей и 150 компаний. По его данным, у 70% жителей Кубани вырос уровень стресса за 2022 год. Каждый четвертый респондент в Краснодарском крае (26%) оценил свой уровень тревоги как высокий (семь или восемь баллов из десяти).

Меньше всех тревожатся менеджеры высшего звена и сотрудники науки и образования — 70% из них поставили себе от нуля до шести баллов из десяти. Больше всех тревожатся работники строительных компаний — четверть из них оценили свой уровень тревоги на девять или десять баллов.



Также тревога за 2022 год значительно выросла у представителей сферы маркетинга и PR (60%), инвестиций и консалтинга и IT (по 56%).

70% соискателей края не согласны с тем, что постоянный стресс и тревога — это норма, только 2% полностью с этим согласны. 60% работодателей также не считают стресс нормальным, а 5% полностью согласны. При этом 70% представителей компаний считают, что руководители испытывают больше стресса, чем обычные сотрудники.



Работодатели выделяют следующие причины стресса:

большой объем работы — 50%;

неуверенность в завтрашнем дне — 43%;

личные проблемы — 42%.

А соискатели:

неуверенность в завтрашнем дне — 46%;

новости, социально-политический контекст — 34%;

отношения с руководством — 32%.

По словам опрошенных краснодарцев, компании стали чаще уделять внимание психологической поддержке. 20% IT-сотрудников ответили, что компания старается поддерживать их ментальное здоровье. На втором месте маркетологи и пиарщики — 18%. Меньше всего поддержки ощущают сотрудники отделов производства — 10%.

Более 80% опрошенных компаний не оказывают сотрудникам никакой психологической поддержки. Половина работодателей не считают это необходимым, еще треть полагает, что это дорого, а остальные не знают, куда обратиться.



Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров.