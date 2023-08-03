Футбольный клуб «Краснодар» может приобрести защитника испанского «Вальядолида»

По данным СМИ, забрать к себе игрока хочет и французский «Нант». Команда отдаст Оласу в тот клуб, который предложит лучшие условия.

В этом сезоне защитник сыграл в 23 матчах за «Вальядолид» в Ла Лиге, где отдал одну голевую передачу.



Также «РБ Спорт» сообщили, что в защитнике «Вероны» Корае Гюнтере ФК «Краснодар» не заинтересован.



Напомним, что 4 августа состоится третий тур РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Приобрести билеты можно в кассах по паспорту, онлайн, в мобильном приложении для Android или iOS с помощью абонемента и клубной карты болельщика.



Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика.