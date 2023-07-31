«Краснодар» обыграл «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам двух матчей «Краснодар» лидирует с шестью очками

Во втором туре Российской премьер-лиги команда «Краснодар» обыграла «Сочи» в домашнем матче со счетом 2:0.  По итогам двух игр команда возглавила турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков, сообщает «Sports.ru».

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Как пишет «Коммерсант», голы забили Кайо Панталеан в компенсированное время первого тайма и Джон Кордоба на 94-й минуте. После матча «Сочи» оказался на восьмой позиции в таблице РПЛ с тремя очками.

Обогнать команду «Краснодар» сможет только «Спартак», отмечает СМИ. Для этого ему необходима победа над «Балтикой» во втором туре с разницей минимум в три мяча.

4 августа состоится третий тур РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Приобрести билеты можно в кассах по паспорту, онлайн, в мобильном приложении для Android или iOS с помощью абонемента и клубной карты болельщика.

Для посещения матчей РПЛ обязательна персонифицированная карта зрителя (Fan ID). Узнать, как её получить, можно здесь. О других подробностях посещения матча читайте на сайте.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика.

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