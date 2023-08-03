На территории Сириуса открылся гостиничный комплекс «Альфа» под новым именем в составе Sirius Hotels

Апартаменты «Альфа Сириус» расположены в четырех кварталах: Морской, Заповедный, Парковый и Прибрежный. Это охраняемые территории с тропическими растениями и зелеными газонами, прогулочными аллеями, несколькими подогреваемыми бассейнами, детскими и спортивными площадками. Сейчас гостям доступны более тысячи апартаментов у береговой линии с кухнями, бытовой техникой и мебелью.

«Рады сообщить, что на новом этапе мы развиваем концепцию «умного туризма» и «умного отеля» на федеральной территории «Сириус». Уже сейчас в сети наших отелей происходит обновление инфраструктуры и цифровизация сервисов для большего комфорта наших гостей. Мы планируем, что в скором времени отель Alpha Sirius и сеть Sirius Hotels в целом станут лидерами инноваций в сфере гостеприимства и туризма, сохраняя при этом лучшие практики, за которые нас так любят гости», — поделилась заместитель генерального директора сети отелей «Сириус» Лариса Зацепилина.



Также гости Sirius Hotels могут посетить образовательные программы от педагогов Президентского лицея и ученых университета «Сириус», принять участие в мастер-классах, обучиться робототехнике, 3D-печати, гончарному мастерству и изучить основы китайского языка.



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