Мужчина пытался вывезти из Грозного в Дубай камчатских крабов и лапы гималайского медведя

Россиянин попытался вылететь из Грозного в Дубай с камчатскими крабами и лапами гималайского медведя

В Грозном таможенники изъяли у пассажира аэропорта больше 200 кг «биоресурсов» в двенадцати коробках. Как рассказали в Федеральной таможенной службе, внутри находились 12 лап гималайского медведя, 180 кг камчатских крабов и 19 кг кусковой чаги.

Такой багаж сдал 23-летний россиянин, который направлялся в Дубай. Примерная рыночная стоимость товаров может достигать 1 млн рублей.

Пассажир пояснил, что вез замороженных крабов и чагу на свадьбу друга, а о нахождении медвежьих лап в багаже якобы не знал. Разрешительные документы он не оформлял. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Гималайский медведь внесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Объекты СИТЕС (в том числе — части животных) подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможню разрешительных документов.