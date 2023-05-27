Сервалов, которых заперли в краснодарском гараже, отправят в зоопарк

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы УМВД Краснодара
    © Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Краснодарская полиция нашла хозяйку сервалов, запертых в гараже. Котов отправят в зоопарк

В пресс-службе УМВД Краснодара рассказали, что нашли женщину, которая заперла в гараже двух сервалов. Ей оказалась 40-летняя жительница города Шахт Ростовской области.

Хозяйка животных рассказала, что переехала в Краснодар недавно. Кошку и кота купила неделю назад за 100 тыс. рублей. Затем женщина арендовала гараж, чтобы содержать там животных. По её словам, питомцы должны были находиться там недолго, пока женщина искала для них место получше.

Полиция решила забрать животных у женщины. Сервалов отправили в зоопарк. Также в ведомстве начали проверку. Её результаты отправят в Росприроднадзор, где определят дальнейшую судьбу животных.

Юга.ру рассказывали, что двух сервалов нашли в гараже на 2-ом проезде Айвазовского. Служба спасения не могла вскрывать его без согласия владельца и тогда к делу подключилась полиция. 

Животные Краснодар Полиция Росприроднадзор

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