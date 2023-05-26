Полиция Краснодара ищет владельца гаража, в котором заперли сервалов

«В настоящее время на основании поступившего заявления полицией Краснодара проводится проверка, устанавливается личность владельца животных. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — отметил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.



Информация про найденных сервалов появилась в СМИ 25 мая. МЦУ «Краснодар» отреагировал на публикацию и пояснил, что гараж, в котором заперли животных — это частная собственность и служба спасения не имеет права вскрыть его без согласия хозяина.



«Есть и другая опасность, если при попытке освобождения дикое животное сбежит, то оно может причинить вред окружающим. Здесь необходимо в первую очередь найти владельца гаража», — поделились в управлении.