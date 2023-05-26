Полиция Краснодара ищет владельца гаража, в котором заперли сервалов
Диких кошек в гараже обнаружили зоозащитники. МВД проводит проверку
26 мая полиция Краснодара начала проверку по факту обнаружения запертых в гараже диких кошек. По данным пресс-службы УМВД, зоозащитники нашли сервалов на 2-ом проезде Айвазовского.
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«В настоящее время на основании поступившего заявления полицией Краснодара проводится проверка, устанавливается личность владельца животных. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — отметил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.
Информация про найденных сервалов появилась в СМИ 25 мая. МЦУ «Краснодар» отреагировал на публикацию и пояснил, что гараж, в котором заперли животных — это частная собственность и служба спасения не имеет права вскрыть его без согласия хозяина.
«Есть и другая опасность, если при попытке освобождения дикое животное сбежит, то оно может причинить вред окружающим. Здесь необходимо в первую очередь найти владельца гаража», — поделились в управлении.
Собранные полицией материалы будут направлены в Росприроднадзор.
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