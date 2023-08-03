Иностранцы из 55 стран смогут прилететь в Сочи с электронной визой

Краснодарский край, В мире

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Въезд и выезд на территорию России для иностранцев с электронной визой возможны через 100 пунктов пропуска, в том числе Сочи

С 1 августа началась выдача электронных виз для граждан 55 стран для посещения РФ. С ее помощью можно однократно приехать в Россию в качестве гостя или туриста, по работе, а также для участия в различных мероприятиях, сообщает телеграм-канал «Аэропорты Юга».  

Как получить шенгенскую визу в Краснодарском крае:

Срок действия однократной визы — 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток. Заявление можно подать на сайте Министерства иностранных дел РФ, не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в страну.

По данным ТАСС, заявление на получение визы подается только после регистрации на портале или в мобильном приложении МИД России. Далее нужно оплатить консульский сбор. Информация о рассмотрении заявления направляется на указанную электронную почту. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на сайте. Срок оформления визы — не более четырех дней.

Электронная виза действует для граждан стран:

  • Австрия;
  • Андорра;
  • Бахрейн;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Ватикан;
  • Венгрия;
  • Вьетнам;
  • Германия;
  • Греция;
  • Дания;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Иран;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Камбоджа;
  • Кипр;
  • Китай;
  • Корейская Народно-Демократическая Республика;
  • Кувейт;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Малайзия;
  • Мальта;
  • Мексика;
  • Монако;
  • Мьянма;
  • Нидерланды;
  • Норвегия;
  • Оман;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Сан-Марино;
  • Саудовская Аравия;
  • Северная Македония;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Тайвань, Китай;
  • Турция;
  • Филиппины;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Швейцария;
  • Швеция;
  • Эстония;
  • Япония.

Как сообщали ранее Юга.ру, с 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор.

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