Иностранцы из 55 стран смогут прилететь в Сочи с электронной визой
Въезд и выезд на территорию России для иностранцев с электронной визой возможны через 100 пунктов пропуска, в том числе Сочи
С 1 августа началась выдача электронных виз для граждан 55 стран для посещения РФ. С ее помощью можно однократно приехать в Россию в качестве гостя или туриста, по работе, а также для участия в различных мероприятиях, сообщает телеграм-канал «Аэропорты Юга».
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Срок действия однократной визы — 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток. Заявление можно подать на сайте Министерства иностранных дел РФ, не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в страну.
По данным ТАСС, заявление на получение визы подается только после регистрации на портале или в мобильном приложении МИД России. Далее нужно оплатить консульский сбор. Информация о рассмотрении заявления направляется на указанную электронную почту. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на сайте. Срок оформления визы — не более четырех дней.
Электронная виза действует для граждан стран:
- Австрия;
- Андорра;
- Бахрейн;
- Бельгия;
- Болгария;
- Ватикан;
- Венгрия;
- Вьетнам;
- Германия;
- Греция;
- Дания;
- Индия;
- Индонезия;
- Иран;
- Ирландия;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Камбоджа;
- Кипр;
- Китай;
- Корейская Народно-Демократическая Республика;
- Кувейт;
- Латвия;
- Литва;
- Лихтенштейн;
- Люксембург;
- Малайзия;
- Мальта;
- Мексика;
- Монако;
- Мьянма;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Оман;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Сан-Марино;
- Саудовская Аравия;
- Северная Македония;
- Сербия;
- Сингапур;
- Словакия;
- Словения;
- Тайвань, Китай;
- Турция;
- Филиппины;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Швейцария;
- Швеция;
- Эстония;
- Япония.
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