Иностранцы из 55 стран смогут прилететь в Сочи с электронной визой

Въезд и выезд на территорию России для иностранцев с электронной визой возможны через 100 пунктов пропуска, в том числе Сочи

С 1 августа началась выдача электронных виз для граждан 55 стран для посещения РФ. С ее помощью можно однократно приехать в Россию в качестве гостя или туриста, по работе, а также для участия в различных мероприятиях, сообщает телеграм-канал «Аэропорты Юга».

Срок действия однократной визы — 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток. Заявление можно подать на сайте Министерства иностранных дел РФ, не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в страну.



По данным ТАСС, заявление на получение визы подается только после регистрации на портале или в мобильном приложении МИД России. Далее нужно оплатить консульский сбор. Информация о рассмотрении заявления направляется на указанную электронную почту. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на сайте. Срок оформления визы — не более четырех дней.

Электронная виза действует для граждан стран:

Австрия;

Андорра;

Бахрейн;

Бельгия;

Болгария;

Ватикан;

Венгрия;

Вьетнам;

Германия;

Греция;

Дания;

Индия;

Индонезия;

Иран;

Ирландия;

Исландия;

Испания;

Италия;

Камбоджа;

Кипр;

Китай;

Корейская Народно-Демократическая Республика;

Кувейт;

Латвия;

Литва;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Малайзия;

Мальта;

Мексика;

Монако;

Мьянма;

Нидерланды;

Норвегия;

Оман;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Сан-Марино;

Саудовская Аравия;

Северная Македония;

Сербия;

Сингапур;

Словакия;

Словения;

Тайвань, Китай;

Турция;

Филиппины;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция;

Эстония;

Япония.

Как сообщали ранее Юга.ру, с 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор.