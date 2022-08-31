Как получить шенгенскую визу в Краснодарском крае? Отвечаем на популярные вопросы
Сегодня страны ЕС на неформальной встрече в Праге должны были выработать единую позицию по теме визовых ограничений для россиян. Об этом 31 августа заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель. Но соглашения достичь так и не удалось.
Некоторые государства уже не выдают документы для въезда. Другие — предлагают остановить действие упрощенного режима с РФ. Эти меры стали продолжением санкций из-за специальной военной операции.
Финляндия, например, с 1 сентября будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.
Юга.ру узнали, куда пока ещё можно оформить шенген и как может измениться процедура.
Куда можно оформить визу на Кубани?
В любые страны, кроме Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Отдельно турагенты отмечают, что сейчас нет проблем даже с получением виз в США.
«С визами в США для граждан нашей страны всё отлично. Не иммиграционные визы можно получить в любой стране, где есть посольство США. Но туристы в большей мере выбирают Польшу для прохождения собеседования. Мы имеем хорошую статистику по получению виз от американского посольства в Варшаве, одобрение почти 100%», — рассказали в «Многофункциональном визовом центре».
Какие документы нужны?
Справка с места работы об отпуске и о зарплате. При сумме в 20-30 тыс. рублей в месяц визу не дадут точно, говорят в агентствах. В идеале — она должна быть ближе к 100 тыс. рублей. Также нужна справка из банка о том, что открыт счёт и на нем есть деньги.
«По-хорошему, надо прийти в турагентство, где всё объяснят и по-максимуму сделают для вас: бронь авиабилета и гостиницы, дадут список необходимых документов», — считает основатель турагентств «Розовый слон» и вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Кому могут отказать?
Тем, кто ранее не получал визы. Но и тут есть исключения: Испания ставит шенген и в чистый паспорт.
Отказать могут, если собран неполный пакет документов. В туристическом агентстве «Мир» рассказали, что их список расширили для Норвегии. По новым правилам выписка должна быть с иностранного счёта — либо на самого туриста, либо на спонсора поездки. По срокам открытия счёта информации нет.
Алексан Мкртчян уточнил, что для остальных стран банковский счёт в идеале должен быть открыт минимум за полгода до обращения за визой.
«Да, зарплата 100 тыс. рублей в месяц недоступна большинству россиян. Но визы в Европу и не получают более 3-5% населения страны. Я вас удивлю, всего 15% россиян имеют заграничный паспорт», — добавил Алексан.
Кроме того, важно, как часто человек бывал в конкретной стране. Например, если турист постоянно путешествовал по Финляндии и ни разу не был в Италии — в итальянской визе могут отказать, поскольку решат, что он всё равно не приезжает.
Сколько стоит оформление визы?
Что касается стоимости виз, то пока она осталась на прежнем уровне — 35 евро. Однако Алексан предполагает, что скоро цена возрастёт до 80.
«Думаю, вы знаете, что Россия и шенгенские страны взаимно выслали дипломатов. Соответственно, элементарно не хватает рабочих рук в посольствах. Количество заявлений упало в пять раз, а число работников собралось в десять раз. Поэтому там сейчас очереди», — рассказал Мкртчян.
Как быстро можно получить визу?
Более лояльные страны к гражданам России — Франция, Италия и Испания. А быстрее всего для жителей Кубани сейчас рассматривает визы Греция, потому что их консульство находится в Новороссийске, что существенно сокращает время пересылки и рассмотрения документов.
Сейчас ближайшие окна в посольства Франции и Италии — конец ноября.
В туристическом агентстве «Мир» подтвердили, что время ожидания на подачу виз в центрах составляет несколько месяцев.
А долгосрочную можно?
Её сейчас реально сделать только по гуманитарным причинам. Например, если умер близкий родственник. В таком случае заявитель получит документ через два-три дня. Среди других причин — экстренная операция, когда речь идёт о жизни и смерти.
«Проблема должна быть насущной. Если у вас тонзиллит, вам никто не даст визу в Германию. А если рак предстательной железы и, условно, жить осталось всего неделю, то без проблем», — добавил Алексан Мкртчян.
А если введут ограничения?
Мкртчян считает, что ничего страшного уже не произойдёт. Если поднимут стоимость на визы, просто ещё меньше людей будут подавать заявки.
«У нас нет прямой перевозки в шенгенские страны — ни авиационной, ни железнодорожной, ни автомобильной. Соответственно и спрос не будет расти», — объяснил Мкртчян.
Помимо оформления виз, в центрах помогают с получением вида на жительство в ряд европейских стран. Бегмат говорит, что это хорошая альтернатива даже в случае практически полного закрытия консульств. Это позволяет продолжать беспрепятственно путешествовать.