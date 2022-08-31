Как получить шенгенскую визу в Краснодарском крае? Отвечаем на популярные вопросы

Сегодня страны ЕС на неформальной встрече в Праге должны были выработать единую позицию по теме визовых ограничений для россиян. Об этом 31 августа заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель. Но соглашения достичь так и не удалось.

Некоторые государства уже не выдают документы для въезда. Другие — предлагают остановить действие упрощенного режима с РФ. Эти меры стали продолжением санкций из-за специальной военной операции.

Финляндия, например, с 1 сентября будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Юга.ру узнали, куда пока ещё можно оформить шенген и как может измениться процедура.

Куда можно оформить визу на Кубани?

В любые страны, кроме Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Отдельно турагенты отмечают, что сейчас нет проблем даже с получением виз в США.

«С визами в США для граждан нашей страны всё отлично. Не иммиграционные визы можно получить в любой стране, где есть посольство США. Но туристы в большей мере выбирают Польшу для прохождения собеседования. Мы имеем хорошую статистику по получению виз от американского посольства в Варшаве, одобрение почти 100%», — рассказали в «Многофункциональном визовом центре».

Какие документы нужны?

Справка с места работы об отпуске и о зарплате. При сумме в 20-30 тыс. рублей в месяц визу не дадут точно, говорят в агентствах. В идеале — она должна быть ближе к 100 тыс. рублей. Также нужна справка из банка о том, что открыт счёт и на нем есть деньги.

«По-хорошему, надо прийти в турагентство, где всё объяснят и по-максимуму сделают для вас: бронь авиабилета и гостиницы, дадут список необходимых документов», — считает основатель турагентств «Розовый слон» и вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.