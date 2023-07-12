Сбер предупредил о новой схеме мошенничества. Вот как ее распознать

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com
    © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com

Мошенники предлагают проверить звонящего «сотрудника» на поддельном сайте, убеждают оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет»

По данным Сбера, чтобы вызвать доверие у собеседника, злоумышленники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции.

Банк выявил один из таких сайтов — «Единый государственный реестр», который якобы принадлежит Банку России. Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы и ссылки на официальные сайты известных банков и портал Госуслуг. 

Схема обмана

Первый мошенник представляется сотрудником Следственного комитета РФ и сообщает, что деньги на счетах жертвы находятся в опасности. Чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России. «Следователь» переводит разговор на второго мошенника. «Специалист Банка России» предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации на сайте «Единого государственного реестра», где можно проверить «личный идентификатор сотрудника».

После ввода номера, названного мошенником, жертва видит должность, информацию о квалификации и другие выдуманные характеристики «работника Банка России». Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести «идентификатор для проверки клиента»: после такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался.

Далее мошенник убеждает клиента оформить кредиты в разных банках для того, чтобы «отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники», и перевести взятые в кредит деньги на «безопасный счёт», на самом деле принадлежащий киберпреступникам.

Киберграмотность:

«Когда вы получаете телефонные звонки о необходимости проведения каких-либо операций с вашими деньгами, будьте бдительны. От чьего бы имени вам ни звонили с сообщением о том, что с вашей картой или счётом проводятся подозрительные или несанкционированные операции, — сотрудника банка, ЦБ РФ, Следственного комитета, МВД — не верьте этой информации. Сразу же положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии — его можно найти на оборотной стороне карты или на официальном сайте организации. Помните, что сегодня в интернете можно сфабриковать любой ресурс. Обращаю внимание: настоящие сотрудники банков никогда не попросят отправить деньги на «защищённый счёт» или оформить кредит для отмены мошеннического займа», — объясняет заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее Юга.ру рассказывали, как жители Тимашевска стали жертвами финансовой онлайн-пирамиды.

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