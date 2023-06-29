В Сочи появилась аудиоэкскурсия по вокзалу

Участники аудиоэкскурсии узнают, как строился вокзал знаменитого курорта, побывают в его внутренних двориках и разгадают тайну уникальных башенных часов. Продолжительность прогулки 20 минут.

Уникальность формата заключается в том, что жители и гости города могут самостоятельно прослушать гид в любое время суток. Для этого следует обратиться в бизнес-зал вокзального комплекса, где посетителю предоставят аудиоплеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться.

Железнодорожный вокзал Сочи — местная достопримечательность, которая ежегодно привлекает множество туристов. Его среднесуточный пассажиропоток составляет около 10 тыс. человек.

Также россияне могут виртуально побывать на Витебском вокзале Санкт-Петербурга, столичном Казанском вокзале, а также на вокзалах Новосибирск-Главный и Иваново. А на Ленинградском вокзале Москвы у пассажиров есть возможность услышать иммерсивный аудиоспектакль, который сочетает в себе элементы экскурсии, квеста и театральной постановки. Подробности о проекте можно узнать на сайте dzvr.ru в разделе «Экскурсии на вокзалах».

Как писали Юга.ру, на фоне популярности фильма «Чебурашка» в Кисловодске появился новый туристический маршрут по местам съемок ленты.