В Краснодаре появились аудиоэкскурсии по городу с голосами актеров Театра драмы

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский музей имени Фелицына запустил городские аудиоэкскурсии «По главной улице с любовью» и «Я видел это»

Это совместный проект с Театром драмы. Именно его артисты станут экскурсоводами для слушателей. Дополнят прогулку живыми звуками и мелодиями прошлых лет.

Одна из представленных экскурсий рассказывает о вековой истории зданий главной улицы кубанской столицы. Вторая знакомит с оккупацией Краснодара и повествует о событиях времен Великой Отечественной войны.

Стоимость экскурсий 500 рублей. Выбрать дату и купить билеты можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Сочи появилась аудиоэкскурсия по вокзалу. Участники узнают, как строился вокзал знаменитого курорта, побывают в его внутренних двориках и разгадают тайну уникальных башенных часов.

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