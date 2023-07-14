В Краснодаре появились аудиоэкскурсии по городу с голосами актеров Театра драмы

Краснодарский музей имени Фелицына запустил городские аудиоэкскурсии «По главной улице с любовью» и «Я видел это»

Это совместный проект с Театром драмы. Именно его артисты станут экскурсоводами для слушателей. Дополнят прогулку живыми звуками и мелодиями прошлых лет.

Одна из представленных экскурсий рассказывает о вековой истории зданий главной улицы кубанской столицы. Вторая знакомит с оккупацией Краснодара и повествует о событиях времен Великой Отечественной войны.

Стоимость экскурсий 500 рублей. Выбрать дату и купить билеты можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Сочи появилась аудиоэкскурсия по вокзалу. Участники узнают, как строился вокзал знаменитого курорта, побывают в его внутренних двориках и разгадают тайну уникальных башенных часов.