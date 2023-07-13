Из Сочи вылетел первый самолет в Алматы

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Из сочинского аэропорта 13 июля вылетел первый рейс в Алматы

В сочинском аэропорту рассказали о начале полетов в Алматы. Первый рейс отправился 13 июля, выполняет полеты авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью до 100 человек.

Рейсы запланированы раз в неделю, каждый четверг самолеты будут вылетать из Сочи в Алматы в 01:00. В ночь на 13 июля вылет состоялся в 00:59.

В Алматы посадка запланирована на 08:25 по местному времени (GMT+6). Полет длится 4 часа 25 минут. Обратный рейс также в четверг, самолет вылетает в 09:25 и приземляется в Сочи в 10:45.

  • © скриншот страницы сайта https://aer.aero/flights/online-schedule/ сочинского аэропорта
    © скриншот страницы сайта https://aer.aero/flights/online-schedule/ сочинского аэропорта

Напомним, пассажиры рейса Сочи — Саратов обвинили аэропорт в ошибке, из-за которой опоздали на посадку. В сочинском аэропорту прокомментировали ситуацию. Там заявили, что никакой ошибки не было. Подробности здесь.

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