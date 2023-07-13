Из Сочи вылетел первый самолет в Алматы

Из сочинского аэропорта 13 июля вылетел первый рейс в Алматы

В сочинском аэропорту рассказали о начале полетов в Алматы. Первый рейс отправился 13 июля, выполняет полеты авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью до 100 человек.

Рейсы запланированы раз в неделю, каждый четверг самолеты будут вылетать из Сочи в Алматы в 01:00. В ночь на 13 июля вылет состоялся в 00:59.

В Алматы посадка запланирована на 08:25 по местному времени (GMT+6). Полет длится 4 часа 25 минут. Обратный рейс также в четверг, самолет вылетает в 09:25 и приземляется в Сочи в 10:45.