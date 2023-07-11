Из аэропорта Сочи с задержкой вылетел первый самолет в Тбилиси

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Из Сочи 11 июля вылетел первый самолет в Тбилиси, запуск полетов переносили несколько раз

Из сочинского аэропорта вылетел первый самолет в Тбилиси. Рейс отправился с полуторачасовой задержкой, в 15:33, судя по онлайн-табло аэровокзала.

  • © скриншот страницы сайта https://aer.aero/flights/online-schedule/
    © скриншот страницы сайта https://aer.aero/flights/online-schedule/

Ранее Юга.ру писали, что 11 июля должен был состояться первый рейс.

По расписанию самолеты будут летать по вторникам и воскресеньям:

  • вылет из Сочи в 14:00, посадка в Тбилиси в 16:20, время в полете 1 час 20 мин;
  • вылет из Тбилиси в 17:10, посадка в Сочи в 17:15, время в полете 1 час 5 мин.

На 11 июля билет с багажом стоил всего 7673 рубля. На следующий вторник, 18 июля, есть билеты за 12 тыс. рублей.

Полеты выполняет авиакомпания Red Wings. Напомним, разрешение перевозчику выдали 18 мая. Red Wings не находится в черном списке Евросоюза.

Ранее Юга.ру писали, что старт авиасообщения между Сочи и Грузией переносили. Первый самолет должен был отправиться в Грузию 2 июня, затем в Ассоциации туроператоров России назвали новую дату — 15 июня.

Недавно Юга.ру писали, что из Сочи начнутся полеты в армянский город Гюмри.

Аэропорты Грузия Сочи

Новости

Силовики задержали подозреваемого в убийстве капитана подлодки «Краснодар»
В Краснодаре изменится маршрут автобуса №20
В поезде Сухум — Петербург не хватало воды и мест. РЖД пообещали баллы
В Краснодаре состоится премьера спектакля «В ожидании ново.годо»
Из аэропорта Сочи с задержкой вылетел первый самолет в Тбилиси
В Сочи звучит сирена, водители подсчитывают убытки после града. Рассказываем об обстановке на курорте 11 июля

Лента новостей

«Была распродажа, он и взял»
Вчера, 13:42
«Была распродажа, он и взял»
Кто и зачем хранит у себя во дворе в Краснодаре настоящий самолет
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Вчера, 21:37
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Меценаты Краснодара
Вчера, 16:15
Меценаты Краснодара
Какие бизнесмены помогают городу и краю и что они делают

Реклама на сайте