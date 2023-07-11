Из аэропорта Сочи с задержкой вылетел первый самолет в Тбилиси

Из Сочи 11 июля вылетел первый самолет в Тбилиси, запуск полетов переносили несколько раз

Из сочинского аэропорта вылетел первый самолет в Тбилиси. Рейс отправился с полуторачасовой задержкой, в 15:33, судя по онлайн-табло аэровокзала.

По расписанию самолеты будут летать по вторникам и воскресеньям:

Ранее Юга.ру писали , что 11 июля должен был состояться первый рейс.

На 11 июля билет с багажом стоил всего 7673 рубля. На следующий вторник, 18 июля, есть билеты за 12 тыс. рублей.

Полеты выполняет авиакомпания Red Wings. Напомним, разрешение перевозчику выдали 18 мая. Red Wings не находится в черном списке Евросоюза.

Ранее Юга.ру писали, что старт авиасообщения между Сочи и Грузией переносили. Первый самолет должен был отправиться в Грузию 2 июня, затем в Ассоциации туроператоров России назвали новую дату — 15 июня.