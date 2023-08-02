Сезон пробок в Краснодарском крае. На пути к морю снова образовались заторы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

От Хосты до Адлера можно доехать только за полтора часа

По дороге к морю 2 авгута в Краснодарком крае снова образовались пробки. Первый затор от Краснодара длиной в 13 км возник в районе Горячего ключа. Проблемный участок, по данным сервиса «Яндекс. Карты», от села Хребтового до Молдовановки можно проехать за 35 минут. 

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Пробка в районе Туапсе растянулась в обе стороны. Участок от гостиницы «Москва» до 1-ого микрорайона длиной 7,4 км можно проехать только за 40 минут.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

В районе Хосты затор 10, 6 км. Время в пути от морского порта Хосты до Адлера составит почти полтора часа. 

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Как сообщали ранее Юга.ру, В Сочи 1 августа образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП.

дорога на курорт Дороги ДТП Пробки

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