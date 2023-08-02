Сезон пробок в Краснодарском крае. На пути к морю снова образовались заторы
От Хосты до Адлера можно доехать только за полтора часа
По дороге к морю 2 авгута в Краснодарком крае снова образовались пробки. Первый затор от Краснодара длиной в 13 км возник в районе Горячего ключа. Проблемный участок, по данным сервиса «Яндекс. Карты», от села Хребтового до Молдовановки можно проехать за 35 минут.
Пробка в районе Туапсе растянулась в обе стороны. Участок от гостиницы «Москва» до 1-ого микрорайона длиной 7,4 км можно проехать только за 40 минут.
В районе Хосты затор 10, 6 км. Время в пути от морского порта Хосты до Адлера составит почти полтора часа.
Как сообщали ранее Юга.ру, В Сочи 1 августа образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП.
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