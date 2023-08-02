Сезон пробок в Краснодарском крае. На пути к морю снова образовались заторы

От Хосты до Адлера можно доехать только за полтора часа

По дороге к морю 2 авгута в Краснодарком крае снова образовались пробки. Первый затор от Краснодара длиной в 13 км возник в районе Горячего ключа. Проблемный участок, по данным сервиса «Яндекс. Карты», от села Хребтового до Молдовановки можно проехать за 35 минут.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Пробка в районе Туапсе растянулась в обе стороны. Участок от гостиницы «Москва» до 1-ого микрорайона длиной 7,4 км можно проехать только за 40 минут.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

В районе Хосты затор 10, 6 км. Время в пути от морского порта Хосты до Адлера составит почти полтора часа.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»